Les candidatures de Més Compromís busquen un acord mínim de 10 punts per a evitar la guerra en el congrés

Si fa un mes sonaven tambors de guerra en el nucli de Més Compromís, ara el que sonen són els telèfons dels dirigents. Els tres corrents que opten a dirigir el partit majoritari en Compromís mantenen negociacions en diverses direccions a la recerca d'un acostament que calme els ànims de cara al seu primer conclave en l'oposició, que es celebra des del 19 d'octubre a Albalat dels Sorells.

La coalició vol evitar donar la imatge d'una guerra interna, que afebliria a un partit que necessita reconstruir-se per als pròxims processos electorals, previstos per a 2027, per la qual cosa les candidatures de l'actual secretària general, Amparo Piquer; la diputada en les Corts Mònica Àlvaro i l'exalcalde d'Oliva David González han intensificat l'acostament. La idea és que no hi haja tres candidatures o, almenys, que encara que hi haja debat intern el congrés siga d'unitat.

La candidatura de l'exalcalde d'Oliva busca exercir de frontissa entre els enfrontats Reviscola -antic Bloc i País, liderats per la diputada Mònica Àlvaro- i la direcció actual, en la qual s'integren la majoria de càrrecs dels valencianistes, sota el lideratge d'Amparo Piquer. Les dues dirigents representen espais enfrontats en qüestions orgàniques i els primers consideren que no s'ha prioritzat prou l'element valencianista de la marca. On troben consens les forces és en què Compromís ha de deixar de ser una coalició i començar a caminar com una federació de partits, amb òrgans de govern millor definits.

La candidatura de González -Compromís Pel País Valencià-, que ha visitat la seu eldiario.es a València, és bastant crítica amb la direcció actual, a la qual enlletgeix procediments “poc democràtics” durant les decisions importants que ha afrontat la coalició, com les aliances estatals o les llistes electorals. El malestar amb la plataforma que dirigeix Yolanda Díaz va explotar amb la imposició de Txema Guijarro, llavors integrant de Podemos, com a cap de llista per Alacant, quan els valencianistes havien consensuat amb altres espais polítics altres noms. Els processos per a ratificar l'aliança van ser precipitats i no es va donar a la militància una altra opció, critica González.

L'exalcalde d'Oliva i exresponsable de l'Institut Valencià d'Estadística arreplega el malestar d'alguns col·lectius locals, que s'han sentit descurats en els anys del Govern del Pacte del Botànic. En eixe sentit, proposa una campanya de suport als col·lectius locals i l'aposta per la creació de nous per a poder competir amb el PSPV-PSOE, sobretot en els municipis del sud d'Alacant. Al seu juí, la situació de Compromís dificultava la presa de decisions, amb òrgans que portaven anys sense convocar-se, i troba a faltar la formació de quadres del partit d'implantació municipal.

La candidatura Compromís pel País Valencià proposa un acostament a la recerca d'un programa comú -ha subministrat un document de 10 punts- i una fórmula que permeta una executiva que integre les sensibilitats: “No ho donem per impossible”, afirma en conversa amb eldiario.es. Just aquest dilluns hi ha hagut negociacions. El reglament de Més fa possible que la negociació s'apure fins pràcticament la votació, una tradició entre els valencianistes.