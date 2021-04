Les Corts aproven mesures perquè la compra pública alimentària reduïsca la dependència de les grans multinacionals

Els menjadors públics es proveeixen en un 70% de grans multinacionals especialitzades en servei d’àpats i només el 10% provenen del sector primari. “Què passaria si férem la volta a aquests percentatges?”, s’ha preguntat el diputat socialista David Calvo durant el debat sobre la proposició no de llei (PNL) que ha aprovat la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de les Corts Valencianes perquè les licitacions públiques incloguen els sectors locals valencians.

La PNL es refereix a les tres conselleries dedicades als menjadors públics i amb més pressupost (Sanitat, Educació i Igualtat i Polítiques Inclusives). “La consideració d’incorporar en aquesta gestió les cooperatives agroalimentàries, explotacions ramaderes i llotges de peix locals més afectades per la crisi sanitària del COVID-19 suposaria, sens dubte, una mesura d’impuls i recuperació econòmica per a avançar en un model alimentari més pròxim, just i sa”, diu la PNL.

La proposta, aprovada amb els vots a favor dels partits del Pacte del Botànic, l’abstenció del PP i de Ciutadans i el vot en contra de Vox, demana que s’elaboren recomanacions per a incorporar criteris de sostenibilitat social i ambiental en totes les licitacions alimentàries de les tres conselleries implicades. També aposta per incloure en els contractes de serveis de restauració, de menjador i de subministrament d’aliments clàusules que “posen en valor el sistema alimentari local, el benestar animal, la qualitat diferenciada, la producció ecològica i els circuits curts de comercialització” amb productes com el peix de llotja o els hortofructícoles de cooperatives agroalimentàries valencianes.

La PNL també inclou la creació d’un Consell Alimentari, mitjançant un procés participatiu i amb la participació del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes, i l’actualització de la Guia dels Menús en els Menjadors Escolars de la Generalitat Valenciana. El text sol·licita establir “mètodes de verificació” dels criteris d’adjudicació en els contractes de serveis de restauració, de menjador i de subministrament d’aliments.

“La transversalitat de la iniciativa pot ser extremadament important, ja que implica tres conselleries de rellevància alimentària”, afirma el parlamentari socialista David Calvo, autor de la proposta, que reclama promoure el consum de productes locals davant dels importats per “posar en valor la faena de ramaders, agricultors i pescadors”.

La diputada de Podem Beatriz Gascó ha lamentat que la incorporació dels criteris de sostenibilitat ambiental en les licitacions resulta “complicada i requereix temps”. “El problema fonamental està en els plecs de condicions”, afig. Josep Nadal, parlamentari de Compromís, ha demanat que els sectors públics siguen la “punta de llança” que aposten pels sectors alimentaris “tan colpejats per la globalització”.

Elisa Díaz, diputada del PP, ha advertit que la PNL “no servirà absolutament de res, perquè ja està fent-se”. “Si volen ajudar el sistema agroalimentari de la Comunitat Valenciana, que es planten a Madrid davant el Govern de Pedro Sánchez perquè no retalle el transvasament Tajo-Segura”, ha dit al diputat socialista.

Emigdio Tormo, de Ciutadans, ha lamentat que la PNL es limite a expressar “bones intencions”. “L’infern està ple de bones intencions”, ha advertit. El diputat de Vox José Luis Aguirre ha dit que “la solució que ofereixen no resol res” i ha qüestionat que les mesures aprovades s’hagen d’aplicar.