Les ‘kellys’ es farten de lluitar contra la COVID, l’incivisme dels turistes i la precarietat laboral

“Aquestes són algunes de les condicions de les habitacions que ens podem trobar en hotels de 4 estreles”. Amb aquest text, acompanyat de diverses fotografies en què es pot veure l’estat en què es troben les cambreres d’hotel algunes habitacions que han de netejar denunciaven les kellys de Benidorm a través de les xarxes socials l’incivisme i la “falta d’empatia” d’alguns turistes, una crítica que feien extensiva als empresaris: “I després voldran que en netegem 23/25 en menys de sis hores”, alhora que exigeixen el compliment de la llei de protecció de riscos laborals i el control dels ritmes de treball.

Estas son algunas de las condiciones de las habitaciones que nos podemos encontrar las @kellysbenidorm en hoteles de 4 estrellas como es el Melia. Y luego querrán que limpiemos 23/25 en menos de 6 horas.

Cumplir la LPRL, control de ritmos de trabajo. pic.twitter.com/5JYrotL6T2 — Las kellys Benidorm (@kellysbenidorm) 17 de agosto de 2021

“On queden els segells de qualitat i la prevenció de la COVID per a les cambreres de pis en aquestes habitacions”, es preguntaven també les kellys, que han decidit fer públiques aquestes imatges com un “toc d’atenció” als empresaris, “que moltes vegades no són conscients d’aquestes circumstàncies”.

La portaveu del col·lectiu a Benidorm, Yolanda García, assegura en declaracions a elDiario.es que aquestes situacions que han denunciat a través de Twitter no són anecdòtiques: “Quan hem publicat les fotos, se n’ha sorprés molta gent, però per a nosaltres és una cosa habitual que ens trobem dia sí, dia també, en gairebé qualsevol hotel de platja”. Així doncs, relata que de cada 24 o 25 habitacions que han de netejar en una jornada de treball normal, “quatre o cinc te les trobes en condicions similars, amb el terra ple d’arena, els banys bruts amb cremes pertot arreu i roba i brutícia repartida per tota l’habitació, i a més de recollir i netejar, cal aplicar els protocols de desinfecció anticovid”.

Amb aquesta càrrega de treball, més de 20 habitacions al dia, “si dediques dues hores a les zones comunes, tens uns deu minuts per habitació si vols complir el teu horari, perquè no et paguen hores extra, i resulta pràcticament impossible, perquè no saps què et trobaràs quan entres en una habitació”, explica García, que apunta que, quan es troben amb aquestes situacions, “pràcticament se te’n va una hora en elles”.

Per això, reclama que són necessaris, a més de complir la llei de prevenció de riscos laborals, més mitjans humans per poder reduir la càrrega de treball i que es puga dedicar més temps a la neteja i la desinfecció, “depén de la mena d’hotel, però la mitjana d’habitacions no hauria de ser superior a 15”. “Com en qualsevol empresa, haurien de fer-se plans preventius per calcular la càrrega de treball, que en el conveni es recull que ha de ser menor en temporada alta, però no es compleix”.

La portaveu de les kellys de Benidorm –el salari mitjà d’una cambrera de pis d’un hotel de quatre estreles està al voltant de 1.000 euros nets al mes– també crida l’atenció sobre el fet que el turisme ha canviat, la qual cosa els afecta la seua faena, “abans eren estades més llargues, de més d’una setmana, que ara s’han retallat a la meitat, amb la qual cosa hi ha més eixides i més neteges, fet que genera molt més estrés i que anem més accelerades”. “Els hotelers no volen tindre queixes dels clients, i si el que ix deixa l’habitació a les 12 hores, el que entra vol tindre-la disponible a les 12.05”, denuncia García, per a qui la solució passa per incrementar el personal i reduir la càrrega de treball: “No ens podem permetre una baixa, perquè els acomiadaments improcedents en el sector són molt barats”.