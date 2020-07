Les platges del sud de València perden 400.000 metres cúbics d’arena i fins a 10 metres d’amplària des del 2015

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha exigit dimecres al Ministeri per a la Transició Ecològica que s’accelere com més prompte millor l’execució del projecte ‘Regeneració de les platges del Saler i la Garrofera (València)’, que preveu una inversió de 28,5 milions d’euros.

Com va informar elDiario.es, un any després de l’exposició pública del projecte, des del departament que dirigeix Teresa Ribera afirmen que continuen estudiant les al·legacions i que l’execució dependrà “de la disponibilitat pressupostària”.

L’objectiu del pla és la “restitució de la línia de riba actual a la posició de l’any 1965 mitjançant l’abocament de 2,4 milions de metres cúbics d’arena procedent d’un jaciment submarí situat davant del litoral valencià i la prolongació de la Gola del Pujol, que permetrà el suport del material abocat”.

D’aquesta manera, “l’amplària de platja seca s’incrementarà fins a 70 metres en les seccions més compromeses i, per consegüent, suposarà la protecció del Parc Natural de l’Albufera situat en el redós de les platges objecte de l’actuació”, en concret, les de l’Arbre del Gos, el Saler i la Garrofera.

Ha passat un any des que el projecte, així com l’informe ambiental corresponent, va eixir a exposició pública i no se n’ha sabut res més. Ribó ha demanat rapidesa en la posada en marxa del projecte i ho ha fet secundant-se en les dades de l’‘Estudi sobre dels canvis del front dunar i les platges del sud com a conseqüència del temporal Gloria. Actualització de les línies de costa’ que ha presentat amb el vicealcalde, Sergi Campillo, i juntament amb el coordinador de l’informe, el doctor de la Universitat Politècnica de València, Josep Pardo Pascual.

El document estudia l’evolució dels 10 quilòmetres de la línia de costa al sud del port de València així com del seu sistema dunar entre els anys 2015 i 2020.

Segons les conclusions, només en aquest període s’han perdut 427.498 metres cúbics d’arena en tot aquest front marí, dels quals 168.744 metres cúbics corresponen a les dunes, que han provocat una reculada en molts sectors del Saler i una forta baixada a la cota de la platja, per la qual cosa la capacitat de defensa de la platja ha baixat substancialment.

Quant a l’amplària de les platges, la que més metres d’arena ha perdut és la Pinedo (entre espigons) amb una reducció de 10,10 metres, seguida de la del Recatí (centre), amb una reculada de 7,3 metres, i de la del Saler, que ha perdut 6,6 metres en els últims cinc anys. Encara que Pardo ha destacat el canvi climàtic que va elevant el nivell de la mar i que fa que els temporals siguen més violents i freqüents, també ha reconegut que l’efecte barrera que produeix el port des de fa dècades pel fet de paralitzar el pas d’arena del nord al sud. El doctor ha advertit que, si no s’apliquen mesures correctores, correrien perill tant les platges com els cordons dunars i, en conseqüència, més a llarg termini, el llac de l’Albufera.