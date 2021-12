Les sancions per la Llei de seguretat ciutadana es disparen a la Comunitat Valenciana de 16,4 a 25 milions d’euros

Les sancions de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat a la Comunitat Valenciana per la Llei de seguretat ciutadana s’han disparat l’any de la pandèmia, segons l’anuari estadístic del Ministeri de l’Interior.

El territori valencià ha registrat 25 milions d’euros en multes el 2020 davant dels 16,4 milions de l’any anterior. El nombre de sancions ha passat de 26.596 el 2019 a 37.485 l’any següent, en què es va iniciar la crisi sanitària de la Covid-19. A la província d’Alacant és on més s’ha notat l’augment, ja que s’hi han doblat les sancions de quatre milions d’euros a 8,3 milions en sancions. Per davall se situa la província de Castelló, que passa de 3,6 milions d’euros el 2019 a 6,1 milions l’any següent, mentre que a València, amb més població i més sancions, l’augment és més moderat (de 8,7 milions a 10,4).

Les dades de l’anuari estadístic del Ministeri de l’Interior, provinents de les delegacions i les sotsdelegacions del Govern, no desglossen les sancions per articles de la llei, sinó que agrupa les xifres en tres grans capítols: armes i explosius, drogues i seguretat ciutadana (aquest últim agrupa les multes previstes en la coneguda com a llei mordassa, la reforma de la qual ha revoltat quasi tots els sindicats policials, amb el suport de Ciutadans, PP i Vox).

El mes de març del 2020, coincidint amb el confinament, la Comunitat Valenciana va registrar un ascens de les sancions fins a 19.583 (el mes anterior a penes en van ser 1.960). Aquell mes de març es van imposar 13,3 milions d’euros en sancions. A l’abril encara hi hagué 5.573 sancions (quatre milions d’euros) i, a partir de maig –coincidint amb la relaxació de les mesures del confinament– la xifra es va estabilitzar en 1.975, en la línia dels mesos anteriors a la crisi del coronavirus.

Les dades de l’anuari, segons explica el Ministeri de l’Interior, comptabilitzen cadascuna de les infraccions en el cas que un sol expedient en continga diverses (la quantia de la sanció s’ha comptabilitzat en l’article considerat com a principal) i estan referits a la data dels fets. Han quedat exclosos els expedients arxivats sense imposició de sanció. Les dades obtingudes durant l’any de la pandèmia “poden veure’s alterades” amb posterioritat “pel fet de tractar-se d’expedients que poden experimentar modificacions a conseqüència del procés de consolidació de dades”.

174 milions per desobediència o la resistència a l’autoritat

Encara que l’anuari del Ministeri de l’Interior no desglossa el tipus de sanció per territori, sí que ho fa en el conjunt d’Espanya. Així doncs, les sancions per l’article 36 apartat 6 de la llei mordassa (“La desobediència o la resistència a l’autoritat o als seus agents en l’exercici de les seues funcions, quan no siguen constitutives de delicte, així com la negativa a identificar-se a requeriment de l’autoritat o dels seus agents o l’al·legació de dades falses o inexactes en els processos d’identificació) va registrar un augment espectacular de 7,7 milions d’euros el 2019 a 174 milions a l’any següent.

Les sancions pel tercer apartat de l’article 36 (“Causar desordres en les vies, espais o establiments públics, o obstaculitzar la via pública amb mobiliari urbà, vehicles, contenidors, pneumàtics o altres objectes, quan en tots dos casos s’ocasione una alteració greu de la seguretat ciutadana”) va descendir de 3,4 milions d’euros el 2019 a 2,2 milions el 2020.

Igualment les sancions per “les faltes de respecte i consideració el destinatari de les quals siga un membre de les Forces i Cossos de Seguretat en l’exercici de les seues funcions de protecció de la seguretat, quan aquestes conductes no siguen constitutives d’infracció penal” (article 37, apartat 4), van baixar lleument de 2,8 milions el 2019 a 2,3 el 2020.

En el conjunt d’Espanya, les sancions per seguretat ciutadana es van disparar de 16,2 milions d’euros el 2019 a 180,1 milions l’any següent.