El Llevant UE va pagar 162.400 euros al cunyat de Rita Barberá abans que l’ajuntament reclassificara el seu estadi

Ningú sap per quin cinc sous va abonar el Llevant Unió Esportiva 162.400 euros a l’advocat José María Corbín, cunyat de la difunta alcaldessa Rita Barberá. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va detectar a l’inici de la investigació del cas Azud que el club granota va pagar aquesta xifra al despatx de Corbín el 2005, el mateix any de la reclassificació de l’Estadi Ciutat de València, durant el mandat de Pedro Villarroel al capdavant del club. Els agents van requerir a l’equip el contracte de prestació de serveis i els pretesos treballs efectuats pel lletrat. No obstant això, el president actual, Quico Catalán, va reconéixer que la documentació es va destruir després de la mudança de les oficines del Llevant UE del passeig de l’Albereda a l’estadi, segons la contestació al requeriment que consta en el sumari del cas Azud, a què ha tingut accés elDiario.es.

Un portaveu de la directiva actual, consultat per aquest diari, assegura que el club no té “constància” del pagament de 162.400 euros al cunyat de Rita Barberá. “És de fa 17 anys, desconeixem si hi hagué vinculació i, si va ser així, de quina mena”, afig. Un informe de l’Agència Tributària que consta en el sumari enquadra el pagament a la firma Corbín Abogados SL (el segon abonament més gran que rep el despatx el 2005) en la llista d’“ingressos que constitueixen o podrien constituir el mitjà de pagament de factures emeses per la pretesa prestació de serveis professionals”.

El president del Llevant UE, Quico Catalán, detallava a l’UCO que en aquella època el conseller delegat del club, Julio Romero Salvador, exercia les funcions de director financer i que el gabinet jurídic estava compost per tres assessors externs. Cap dels dos assessors externs que consten a la directiva actual (de les àrees esportiva i laboral) respon al nom de José María Corbín.

Julio Romero va substituir el 2006 Pedro Villarroel en la presidència del club. L’executiva actual de l’equip “desconeix si en aquelles dates es va requerir altres terceres empreses que els auxiliaren en aspectes relacionats amb l’àmbit legal o jurídic, perquè no hi ha documentació en la societat sobre aquest assumpte”.

El Llevant UE va tramitar el 2005 l’aprovació de la reparcel·lació forçosa de la modificació del pla general d’ordenació urbana (PGOU) per a la reclassificació del seu estadi, en qualitat d’agent urbanitzador i de titular de les finques privades aportades. El projecte de reparcel·lació forçosa va ser aprovat per l’Ajuntament de València l’any següent.

La remodelació de l’Estadi Ciutat de València, situat al barri d’Orriols i confrontant amb la Ronda Nord, va suposar un suport per a una zona fronterera de l’urbs, que compta des de llavors amb un parc immobiliari notable. Els terrenys reclassificats acullen actualment el centre comercial Arena, pràcticament adossat a l’estadi.

Els agents de l’UCO també es van interessar per la identitat de la persona que, per part del Llevant UE, va contractar el despatx de Corbín i per l’encarregat de comprovar l’execució dels serveis. La destrucció de la documentació, que el club du a terme sobre els papers anteriors a cinc exercicis fiscals, va tancar aquest fil de la investigació.

En el sumari del cas Azud també figura una altra referència a la directiva del club degà del futbol valencià. L’equip figura anotat en les fitxes de clients del despatx de Corbín per dos procediments, corresponents al 2003 i al 2004 i relatius a la “hisenda municipal”.

El 2005, el lletrat José María Corbín també va exercir la defensa del conseller del club Miguel Ángel Ruiz Sanhauja en una sonada querella per injúries, segons la fitxa de client del despatx que figura en el sumari.

Ruiz Sanhauja, posteriorment vicepresident del club granota, va acusar Enrique Romero, jugador del Deportivo de la Corunya d’haver-se deixat comprar pel Mallorca per afavorir l’equip balear i evitar-li el descens en detriment del Llevant UE.

El directiu del Llevant UE assegurava haver rebut una telefonada d’un pretés agent de la FIFA resident a Mallorca que li hauria dit que el club mallorquí “tenia comprat el partit contra el Deportivo”. “Dic amb la veu alta i clara, que Romero estava totalment comprat i que el Deportivo es va deixar guanyar en aquell partit”, va afirmar Miguel Ángel Ruiz Sanhauja, actualment conseller, en un programa de la Cadena Ser. Finalment, la sentència va imposar una sanció de 30.000 euros al conseller del Llevant UE.

El client de Corbín és germà de Javier Ruiz Sanahuja, l’encarregat de les anàlisis clíniques de l’extinta Associació Nacional d’Empresaris de Locals de Cambreres (ANELA, pel nom en castellà), una mena de patronal de la prostitució pilotada per l’advocat José Luis Roberto, el líder del grupuscle ultra España 2000. Levantina de Seguridad, una altra empresa de Roberto, es va encarregar durant anys de la vigilància de l’estadi del Llevant UE, cosa que va provocar les protestes de part de l’afició.

El conseller del club, segons el diari El Mundo, també va aparéixer fotografiat entre els contramanifestants del 9 d’Octubre del 2017, encara que va assegurar que es tractava d’una casualitat que estiguera en l’escenari dels incidents. Miguel Ángel Ruiz Sanhauja està vinculat, segons diverses fonts, a la ultradreta, el reduït espai ideològic de què prové també l’advocat José María Corbín.