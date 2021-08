Llums, càmera i acció! La Comunitat Valenciana com a plató cinematogràfic

Malgrat l’aturada obligada que la crisi sanitària va provocar en la producció audiovisual, fonamentalment durant el primer semestre del 2020, s’han reactivat de manera decidida els rodatges a la Comunitat Valenciana, i l’han posicionada com un dels escenaris principals per als rodatges de produccions audiovisuals. Pròximament veuran la llum molts dels projectes desenvolupats durant els últims mesos en localitzacions valencianes.

Les províncies de València, Castelló i Alacant han sigut escenari de títols tan variats com Hollyblood, una comèdia romàntica de vampirs dirigida per Jesús Font i protagonitzada per Óscar Casas, Isa Montalbán i Secun de la Rosa. El rodatge d’aquesta pel·lícula produïda per La Canica Films, Quexito Films, SUICA Films i Amigos y Colmillos AIE, es va dur a terme en diverses localitzacions de la ciutat de València i de la Comunitat Valenciana.

Vasil, l’òpera prima d’Avelina Prat produïda per Distinto Films, ha triat la capital valenciana com a escenari. Alexandra Jiménez, Karra Elejalde, Susi Sánchez i el búlgar Ivan Barnev protagonitzen aquest relat sobre immigració i acolliment. València també ha sigut l’escenari principal de la comèdia Toscana, protagonitzada per Malena Alterio i Francesc Orella. Els exteriors d’aquest llargmetratge, el segon de l’alcoià Pau Durà després de Formentera Lady, han sigut filmats a Sogorb. La pel·lícula està produïda per Fosca Films i Good Machine Films, amb la col·laboració de TVC i À Punt.

Finalment, en aquests moments està desenvolupant-se en diverses localitzacions valencianes la comèdia d’Atresmedia i Nadie Es Perfecto El juego de las llaves, protagonitzada per Miren Ibarguren, María Castro, Eva Ugarte, Tamar Novas i Fernando Guallar. L’estrena d’aquesta comèdia d’embolic dirigida per Vicente Villanueva després del seu èxit Toc toc està prevista per al 2020 amb distribució de Warner Bros. Pictures España. La filmació està tenint lloc en localitzacions de València, Elx i Ontinyent.

Escenari de rodatges

En els pròxims mesos s’estrenaran en sales de cinema de tot el país diverses produccions amb històries que transcorren en escenaris valencians a causa de la diversitat de localitzacions i escenaris per a tota mena de produccions audiovisuals.

Després d’inaugurar el Festival de Màlaga passat, aquest 23 de juliol va arribar a la cartellera la comèdia musical El Cover, òpera prima de Secun de la Rosa en què la ciutat de Benidorm és l’escenari d’una història d’amor i música, homenatge a l’univers dels cantants anònims. La pel·lícula, que compta amb música, entre altres, d’Amy Winehouse, Lady Gaga, Mocedades, Los Chunguitos, The Killers, Gloria Gaynor, Loquillo, Nena Daconte i Raphael, és una producció de Nadie Es Perfecto en col·laboració amb GTS Entertainment (Universal Music Group Partner), Amazon Prime Video i Entertainment One.

Ama, de la jove directora Júlia de Paz, té punts en comú amb l’experiència de Secun de la Rosa: la seua també és una òpera prima ambientada a Benidorm. Aquesta trama que aborda la soledat en què moltes dones viuen la mitificada maternitat va ser reconeguda a Màlaga amb el Premi Feroz Puerta Oscura a millor pel·lícula i la Biznaga de Plata a la millor actriu per a Tamara Casellas. El debut de la directora en el llargmetratge naix d’un curtmetratge homònim que va premiar la productora La Dalia Films en l’última edició del Festival de Cinema d’Eivissa. El rodatge va tindre lloc a Alacant, l’Alfàs del Pi, l’Albir i Benidorm.

Així mateix s’ha estrenat en sales Lucas, després d’alçar-se amb la Biznaga de Plata a la millor pel·lícula i el Premi del Públic en el Festival de Màlaga i veure reconegut el talent del seu protagonista, Jorge Motos, tant amb la Biznaga de Plata a la millor interpretació masculina com amb la Tessel·la de Plata al millor actor en el Festival d’Alacant. La pel·lícula, dirigida per Álex Montoya, ha sigut produïda per Raw Pictures i Telespan 2000 SL, i es va rodar en diverses localitzacions del Parc Natural de l’Albufera, mateix escenari triat per la producció de pròxima estrena El lodo, protagonitzada per Paz Vega i Raúl Arévalo, dirigida pel valencià Iñaki Sánchez Arrieta i produïda per Vertice 360, Sunrise Pictures i El Lodo la película AIE.

Producció seriada

També nombroses sèries rodades a la Comunitat Valenciana estan copant les pantalles de televisió i plataformes nacionals. La nova aposta de Movistar+ protagonitzada per Álex García, El inmortal, està desenvolupant-se en escenaris de la província d’Alacant. Altea, Xàbia, Dénia i Benidorm. El projecte és una sèrie dramàtica inspirada en la banda dels Miami.

Paraíso també és una producció original de Movistar+ i està rodada en multitud de localitzacions valencianes repartides entre Benidorm, Xilxes, Xàbia, Altea, Calp i València. La segona temporada està rodant-se aquests mesos estivals en diversos escenaris valencians, com Oliva i el Perelló.

De la seua banda, tots els episodis de la sèrie Alba estan disponibles en ATRESplayer PREMIUM. En aquest remake de la reeixida telenovel·la turca Fatmagül, sobre una jove víctima d’una violació múltiple, es reconeixen escenaris de la Vila Joiosa i Alacant. En la producció d’Atresmedia i Bumerang TV destaquen rostres televisius tan coneguts com els de la protagonista, Elena Rivera, descoberta pel gran públic en Cuéntame, i Álvaro Rico, un dels actors del fenomen global impulsat per Netflix Elite.

Finalment, l’esperada última temporada de La casa de papel arribarà a les pantalles d’arreu del món a través de Netflix el pròxim 3 de setembre i el port d’Alacant forma part de les seues localitzacions.