'Al loro!', l'LGTBIfòbia segueix “arrelada, normalitzada i expressada sense cap mena de reflexió” en la societat valenciana

Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, ha desenvolupat, amb el finançament de la Diputació de València, un projecte de sensibilització, formació i prevenció de la discriminació i els delictes d'odi per LGTBfòbia en les xarxes socials per a prendre consciència de la “gran quantitat de violència” que s'exerceix sobre aquest col·lectiu a través d'aquests canals, i la “poca transcendència social i visibilitat que existeix sobre aquest tema en els mitjans generalistes”, tal com ha explicat la diputada de Diversitat, Dolors Gimeno.

Segons les conclusions del primer informe de Al loro! de Lambda, la LGTBfòbia continua “arrelada, normalitzada i expressada sense cap mena de reflexió o crítica en la societat”, amb major reflex a les xarxes socials.

Amb aquesta anàlisi i les conclusions d’aquest projecte, desenvolupat al llarg de 2021, l'objectiu conjunt de la Diputació i de Lambda és “promoure l'empatia cap a les persones víctimes de discriminació i visibilitzar els delictes d'odi comesos a les xarxes socials, a més d'involucrar activament la població en la identificació dels delictes d'odi, empoderar a les víctimes i identificar actituds LGTBfòbiques en internet”, manifesta Gimeno.

La plataforma on s'han trobat més missatges discriminatoris és, amb molta diferència, Twitter (85%), seguida de Facebook (9,5%) i Instagram (5,5%). Per portar endavant el projecte, el col·lectiu ha organitzat unes jornades de formació i detecció dels delictes d'odi a les xarxes socials dirigides al voluntariat amb una taula redona sobre l'augment dels discursos LGTBfòbics.

Paral·lelament, el col·lectiu ha dissenyat una campanya de difusió del programa i la creació d'un equip de rastreig per identificar el contingut discriminatori detectat a les xarxes que, posteriorment, examina els missatges i identifica els possibles delictes comesos. Com a resultat del projecte, 23 persones voluntàries s’han format per sensibilitzar i previndre la discriminació i els delictes d’odi per LGTBfòbia a les xarxes socials, formació que servirà per visibilitzar els delictes d'odi comesos als canals socials per a erradicar-los.

Estes ajudes s’emmarquen dins l’acord de coordinació interinstitucional entre la Diputació i la Generalitat Valenciana per a 2021 per ajudar associacions en matèria de diversitat, objectius que es desenvolupen dins del pla de subvencions de la delegació de Diversitat de la Diputació de València.