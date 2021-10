Marta Ventura: “El nostre distintiu és contar a l’audiència el que ningú li contarà”

La periodista Marta Ventura és l’aposta de la cadena pública À Punt Mèdia per a afrontar el prime time matinal. La presentadora passa de l’espai dels divendres a la nit a un programa diari de dues hores que analitzarà l’actualitat prèvia als informatius. El programa arranca aquest 13 d’octubre i pretén incrementar els temes socials i aprofundir en la informació de proximitat.

Com encara aquesta nova etapa?

Amb molta il·lusió, molt contenta perquè hagen apostat de nou pel format A la Ventura, creixem i tenim dues hores diàries. Molt contenta amb l’equip, amb el meu dream team, que té molt bona capacitat de treball i és molt bona gent. Hem fet noves incorporacions, amb Chus Lacort en xarxes, Vicent Molins donant-nos una visió canalla de l’actualitat i també Adrià Velert en l’Oratge. També molt contenta per seguir amb la filosofia que vam començar l’any passat en prime time: que l’audiència sàpia que ací poden trobar el que altres no contaran, el que passa a casa nostra, amb la nostra gent, al carrer. Apostarem molt pel directe, per l’actualitat de quilòmetre zero, fugint de la televisió generalista i el discurs centralista.

Què canviarà del format de la nit de divendres al diari?

Tindrem dues parts: una primera de més social i una altra de més política. En la primera tractarem temes com la pujada del preu de la llum, la cerca de Marta Calvo o la crida de la fallera major de València. Hem volgut incorporar periodistes, expolítics i docents per incorporar més veus. Després tindrem una part política en què explicarem qüestions com la nova llei d’habitatge o la negociació dels pressupostos. Tot això amb els gràfics de Maties Muñoz, pendents de les xarxes, amb moltes emissions en directe per a tindre més presència en els municipis i contar més històries.

Hi ha una aposta per explicar les notícies?

Ens agrada dir que informem, però volem que l’espectador visca les notícies, es puga emocionar i divertir. Volem fer un programa didàctic, visual. Últimament l’actualitat és tot pressa: els grans magazins emeten un torrent d’informació. La nostra idea és un to més pausat, encara que dinàmic i buscant ajudar a aprendre. La frase feta d’A la ventura implica llançar-nos al dia sense saber què passarà, apostar per l’espontaneïtat.

Els matins són una franja complexa per a l’audiència i competeixen amb altres espais d’actualitat molt agressiva, incendiaris. Què poden oferir a l’audiència?

Que el que els contarem nosaltres no li ho contarà ningú. No estaran a les nostres comarques, als nostres pobles, escoltant la nostra gent. Aquest és el nostre distintiu.

Tractar els temes locals com a temes globals?

Hi ha moltes històries que en els informatius no sempre es toquen o ho fan en 20 segons. Podem debatre-hi, escoltar les diferents veus... És mirar més cap ací, girar el focus cap a nosaltres, en els temes socials i locals. Parlarem d’eutanàsia, de lloguers, dels problemes de l’agricultura, la vaga de Renfe... del que ens afecta dia a dia.

Parlava abans de xarxes socials. Com serà la relació amb altres plataformes?

Hi estarem connectats sempre. À Punt són tres plataformes: ràdio, web i televisió. Chus Lacort serà la nostra espia en les xarxes, interceptant els tuits polèmics, mems i escoltant l’audiència. Ens ha funcionat molt bé en prime time. També estarà Amparo Fernández buscant la veu del carrer.

La cadena ha apostat per les dones per als seus espais informatius. Aquesta aposta anirà acompanyada de la perspectiva de gènere en els continguts?

Per descomptat. És la filosofia d’À Punt des que va nàixer; ens posem les ulleres violeta i tractarem la informació amb perspectiva de gènere.

Per què creu que és important aquesta aposta?

Per l’escassa visibilitat de les dones. En les institucions, en organismes com el Poder Judicial... Tot el que siga visibilitzar el treball és necessari.

La directora d’Informatius, Raquel Ejerique, va apuntar que s’incrementarà l’aposta local i comarcal en A la Ventura. Com ho treballaran?

Amb un desplegament de les motxilles de directe de dalt baix del territori, en la mesura que puguem. Tenim un bon equip de producció i tractarem d’estar en molts punts. Si no podem estar amb la càmera, estarem amb el telèfon, amb les xarxes; hi ha moltes maneres de contar les notícies i estarem des de Vinaròs fins a Oriola.

Com explicaria per a què serveix el periodisme de proximitat als qui han injuriat la cadena pública?

El periodisme de proximitat és una manera de construir la nostra identitat, de saber què passa al nostre voltant per entendre-ho. Hem de veure’ns reflectits i és important escoltar-nos i evolucionar.

Parlant d’identitat, per què arrancar les emissions el 9 de octubre?

És un bon moment per a presentar-nos a l’audiència. Ho aprofitarem per a ensenyar el nostre nou set, per a les retransmissions en directe, i per a mi és un honor que aposten per mi per a tornar a informar del Nou d’Octubre.