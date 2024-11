Mazón adjudica a dit un dels primers contractes d'emergència a l'empresa en què va treballar el seu cap de gabinet

Un dels primers contractes d'emergència del Govern de Carlos Mazón després de la catastròfica DANA ha anat a parar a l'empresa on el seu cap de gabinet i secretari autonòmic de Comunicació, José Manuel Cuenca, va treballar durant cinc anys. La consellera Nuria Montes, coneguda per les seves inoportunes declaracions sobre els familiars de les víctimes mortals de la DANA, ha signat l'encàrrec a dit a la mercantil STV Gestió SL d'un dels quatre lots del contracte d'emergència per al servei de neteja de vials i accessos de polígons industrials afectats per la catàstrofe del 29 d'octubre passat. Limport del lot és de 290.000 euros.

José Manuel Cuenca va ser responsable del departament de Comunicació i Relacions Institucionals de STV Gestió SL entre novembre del 2017 i gener del 2023, quan es va incorporar d'assessor del grup parlamentari popular a les Corts Valencianes i després com a alt càrrec de l'Executiu de Mazón , segons indica el seu currículum oficial tret del portal de transparència autonòmic GVA Oberta.

Cuenca és una de les persones més properes al president Mazón al 'politburó' de Presidència. El secretari autonòmic i cap de gabinet no s'ha separat de Carlos Mazón des de l'endemà de la catastròfica DANA. A les hores clau del 29 d'octubre, segons va publicar The Objective (mitjà digital a l'òrbita de la dreta extrema), Cuenca estava fora del Palau de la Generalitat per atendre un assumpte “particular” a Xàtiva, situada a 60 quilòmetres de la capital valenciana.

L'empresa STV Gestió SL, amb nombrosos contractes públics a Múrcia i, en menor mesura, de la Diputació d'Alacant, compta amb uns actius de 76 milions d'euros, segons indiquen els darrers comptes anuals corresponents a l'exercici 2023, dipositats davant del Registre Mercantil.

L'antic responsable de comunicació i de relacions institucionals de l'empresa, exerceix actualment de mà dreta de Mazón al Palau de la Generalitat. Durant tota la crisi de la DANA, Cuenca no s'ha separat del seu cap, igual que altres alts càrrecs de Presidència que componen el nucli dur de l'Executiu valencià, com Santiago Lumbreras (excap de gabinet de Mazón a la Diputació d'Alacant) o Cayetano García Ramírez. També ha estat en este reduït grup l'assessor extern per a qüestions de crisis del president, el politòleg d'Alboraia, Josep Lanuza.

De José Manuel Cuenca depèn tota l'estratègia de comunicació de Carlos Mazón. El cap de gabinet del president va estar vinculat professionalment a la cadena Cope fins al 2017, any en què va passar a treballar a STV Gestión SL. Després d'un breu període d'assessor del grup parlamentari popular, entre el febrer i el juliol del 2023, després de les últimes eleccions autonòmiques, Cuenca va aterrar al Palau de la Generalitat. L'alt càrrec manté una relació d'amistat amb Carlos Mazón fins al punt que tots dos comparteixen casa a València.

La “imprescindible i urgent” neteja de polígons

El contracte d'emergència, mitjançant una adjudicació negociada sense publicitat, justifica la licitació per la paralització de l'activitat als polígons industrials de la comarca de l'Horta Sud després del pas de la DANA, “per la qual cosa és imprescindible i urgent la immediata neteja i alliberament d'obstacles que impedeixen l'accés a les empreses i les naus industrials”.

L'adjudicació ha anat a càrrec de l'Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace), presidit per la consellera Nuria Montes. La titular de la cartera autonòmica d'Indústria afirma en la documentació consultada per elDiario.es que els treballs han de ser executats per empreses “capaces de realitzar els serveis de forma òptima i amb la màxima rapidesa i eficàcia”. Així, entre les mercantils que “han prestat el seu consentiment en la prestació dels serveis” figura, per al segon lot, STV Gestió SL.

“Cada dia de retard a l'accés a les instal·lacions industrials suposa quantioses pèrdues econòmiques”, indica la resolució que declara i tramita d'emergència la contractació, signada per Montes. STV Gestión SL ha obtingut el segon lot, relatiu a la neteja dels vials i els accessos dels polígons industrials d'Albal, Beniparrell, Catarroja i Massanassa.

La resolució signada per Nuria Montes adverteix que la distribució dels polígons assignats a cada lot “podrà veure's modificada d'acord amb les indicacions i instruccions” de l'Ivace “per tal d'agilitzar la finalització de les tasques com més aviat millor”.

Tot i que es calcula un termini d'execució d'un mes, la consellera Montes també indica que el temps total “variarà en funció de l'extensió i de la situació existent a cada polígon”, un període “impossible de determinar amb exactitud”.

És l'única empresa adjudicatària d'aquest contracte, que compta amb un valor total d'1,1 milions que no està domiciliada a la província de València. El quart lot ha estat adjudicat, també per 290.400 euros, a Pavasal (constructora que, segons la sentència del 'cas Taula' sobre la caixa B del PP de València, va aportar un total de 240.000 euros a la campanya electoral dels populars a les eleccions municipals de 2007).

El primer lot ha estat adjudicat a GD Energy Services SAU (domiciliada a Paterna) i el tercer a Magma Tractaments SLU, una empresa de demolició de Massalfassar.

Indústria defensa que Cuenca “no ha tingut res a veure”

Presidència de la Generalitat Valenciana no ha contestat les preguntes del diari.

La Conselleria d'Indústria, per part seva, assegura que la mà dreta de Mazón al Palau “no ha tingut res a veure” amb l'adjudicació.

Fonts del departament que dirigeix Nuria Montes afirmen que el Ivace va preguntar a empreses amb “disponibilitat immediata” de camions i remarquen que també s'ha adjudicat una assistència tècnica per a la supervisió de l'execució del servei de neteja de polígons (per un valor total de 76.230 euros). L'encarregada d'auditar els treballs de STV Gestió serà l'empresa d'enginyeria MS Enginyers SLU.