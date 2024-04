Mazón detalla dimarts el seu pla per a construir 10.000 habitatges protegits set mesos després d’anunciar-lo

Set mesos després del pla anunciat per a construir 10.000 habitatges protegits s la Comunitat Valenciana durant aquesta legislatura, el president del Govern valencià, Carlos Mazón, n’oferirà detalls.

Ho farà dimarts en una compareixença, però dilluns ja va avançar que es denominarà ‘Pla Viu’ i que els habitatges seran “en règim de venda i lloguer per a donar resposta a una necessitat de milers de joves i famílies de la nostra Comunitat”.

Mazón va afirmar que “es tracta d’una iniciativa ambiciosa i necessària que desenvoluparem en col·laboració amb ajuntaments i el sector privat per a complir amb els nostres ciutadans i amb una necessitat social desatesa durant els huit anys de Govern de Ximo Puig”.

En aquest sentit, el cap del Consell va criticar que en l’etapa del Botànic no es construïra “ni un sol habitatge protegit” i va lamentar “dues legislatures perdudes, sense planificació ni gestió, que s’han traduït en una situació de precarietat per a milers de famílies i joves del nostre territori”.

La veritat és que l’anterior executiu d’esquerres, sense renunciar a la construcció amb projectes ja en marxa com la torre principal de Sociòpolis, va prioritzar la rehabilitació del parc públic, molt deteriorat després dels 20 anys de gestió del PP, i la compra mitjançant el dret de tanteig i retracte, una solució més ràpida per a donar resposta a l’emergència residencial per la qual s’han sumat més de 1.000 habitatges al parc públic de la Generalitat en els últims anys.

El 2015, hi havia 700 habitatges dels 12.000 del parc públic buits en estat quasi ruïnós i hi havia un deute de la Generalitat amb els ajuntaments de 7,5 milions d’euros per impagaments de l’impost sobre béns immobles (IBI). A més, el juliol de 2016 la Comissió de Peticions del Parlament Europeu va enviar una carta a la Generalitat sol·licitant “informació addicional” sobre els impagaments en ajudes a l’habitatge que es van produir durant la gestió del PP, i que va afectar més de 60.000 famílies i va produir un deute que, segons la plataforma d’afectats, podria estar al voltant de 338 milions d’euros.

“La legislatura de l’habitatge”

El màxim representant de l’executiu valencià, Carlos Mazón va assegurar que “aquesta serà la legislatura de l’habitatge” i va assenyalar que, davant l’abandó de l’anterior Consell, “ara actuarem des del rigor i la planificació per a donar resposta al problema de l’accés a l’habitatge amb un pla real, amb mesures i objectius concrets”.

El president va refermar el seu compromís amb la construcció d’immobles assequibles durant aquests mesos amb passos en ferm com l’adquisició d’un edifici en Sociòpolis en el sector de la Torre de València de 124 habitatges o l’anunci de la construcció de 600 habitatges nous de protecció pública a la Comunitat Valenciana amb un pressupost de 30 milions d’euros amb fons europeus “que són l’avantsala del que està per vindre”.

“El nostre objectiu per a aquesta legislatura és dotar els ciutadans d’habitatge nou, però també facilitar-los eines per a accedir a un recurs bàsic a través de les ajudes al lloguer, el bo habitatge jove o incentius fiscals”, va assegurar Mazón.

Mesures fiscals per a facilitar l’accés a l’habitatge

El cap del Consell va recordar les mesures fiscals posades en marxa per a facilitar l’accés a l’habitatge per a menors de 35 anys i col·lectius més vulnerables.

Així doncs, es va referir a la rebaixa del 25% de l’impost sobre l’habitatge “que suposa un estalvi de quasi 20 milions d’euros per als nostres ciutadans i que està reactivant el mercat de l’habitatge”.

Carlos Mazón va recordar que la Generalitat ha rebaixat al 6% el tipus de les transmissions patrimonials oneroses de l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP) i actes jurídics documentats (AJD) per compra d’habitatge habitual per part de joves menors de 35 anys i també per a compradors d’habitatges protegits de règim general, en tots dos casos amb un valor de l’habitatge de fins a 180.000 euros.

Per part seua, per a l’adquisició d’habitatges protegits de règim especial o si els compradors són famílies nombroses i famílies monoparentals o persones amb discapacitat i dones objecte de violència de gènere que adquirisquen un habitatge, el tipus superreduït passa a ser del 3%. També en aquests casos, el límit del valor de l’habitatge es fixa en 180.000 euros.