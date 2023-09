Mazón insisteix a atiar el conflicte amb Catalunya sobre l’amnistia abrigallat per alcaldes i presidents de les diputacions

El PP valencià insisteix en la seua estratègia d’atiar el conflicte amb Catalunya sis anys després del referèndum i la declaració unilateral d’independència. El president de la Generalitat Valenciana i líder autonòmic del PP, Carlos Mazón assegura que “estem davant una nova onada separatista” arran de la proposta de Junts d’una amnistia per als implicats en el procés i la consulta de l’1 d’octubre de 2017 en el marc de les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez, que ni tan sols està en el calendari parlamentari.

Els populars ja treballen en un escenari posterior a una investidura fallida del seu líder, Alberto Núñez Feijóo, el cap de la llista més votada i proposat pel rei, però que no compta amb els suports necessaris per a governar. En vista dels contactes de les formacions catalanes amb el PSOE i Sumar, els conservadors agiten el tauler i han convocat una protesta contra aquesta hipotètica mesura.

En la seua terra, el president de la Generalitat tracta de valencianitzar el conflicte polític. En un acte amb els presidents de les diputacions provincials i els alcaldes de les quatre grans ciutats valencianes, tots del PP, Mazón ha assegurat que faran un front comú contra el que consideren una cessió a l’independentisme per part del PSOE. “És evident que estem, i ningú ho pot negar, davant una nova onada separatista a Espanya. És una onada, és separatista i és nova, si és que en algun moment han acabat les anteriors”, ha manifestat en la presentació d’un fòrum de cooperació entre institucions municipals.

Mazón vincula la negociació política amb Catalunya, que titla d’un “atac a la democràcia”, amb la situació valenciana, que viu en un “oblit prolongat des de fa anys” i adverteix que aquests acords virtuals suposen que els valencians “paguen el peatge”. “No tolerarem i ens enfrontarem al fet que es consume la intenció que els valencians paguem el peatge dels xantatges a les minories. Davant la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, la nostra valenciania, els nostres senyals d’identitat, les inversions, el finançament, l’aigua, els pressupostos i totes les necessitats que són urgents i no poden esperar ni un minut més”, ha afirmat després de la trobada.

Els alcaldes de València, Castelló i Alacant han donat suport al president autonòmic en la seua alerta. María José Català, alcaldessa de València, ha afirmat que “el context d’incertesa a Espanya fa sospitar que un mal Govern és nefast per als valencians”, un “mercadeig” que ha assegurat que miren “de reüll i amb molt de neguit”. “No deixarem de lluitar per qüestions bàsiques en infraestructures com l’ampliació del port i no tolerarem en cap concepte que el Govern les paralitze pels interessos d’uns pocs”, ha indicat.

Luis Barcala, primer edil d’Alacant, ha denunciat que la seua ciutat està “castigada sistemàticament” pels pressupostos generals de l’Estat (PGE) dels dos últims anys, per tal com és “la 52 de 52” províncies en inversió estatal: “Hem de tancar files per no convertir-nos en aquest ninot que s’usa i es tira. Tenim un protagonisme a Espanya i en la nostra història i és el que conjuntament hem de reivindicar”. Per part seua, l’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ha assegurat que els ciutadans ja “van assajar” un govern municipal “rendit a les minories separatistes” en la legislatura anterior, que, segons ella, només va servir per a generar problemes. “Els castellonencs van votar canvi perquè les seues necessitats foren ateses”, ha manifestat.

El dilluns, coincidint amb la Diada catalana, el president valencià va aprofitar la seua intervenció en la Junta Directiva Nacional del PP per a donar suport a l’estratègia de Feijóo per a la investidura, que rebutja de pla les exigències dels partits independentistes, malgrat reconéixer haver-hi tingut reunions. El dirigent va vincular les pretensions de les formacions per a la negociació valencianitzant el conflicte, equiparant l’amnistia amb els Països Catalans, per a subratllar que “la Comunitat Valenciana i Espanya necessiten Alberto Núñez Feijóo”. “Si el separatisme s’asseu en una taula en el Congrés dels Diputats amb Feijóo i li diu Països Catalans, Feijóo s’alça de la taula i se’n va. Si el separatisme diu a Sánchez Països Catalans, Sánchez s’alça, però per buscar un boli corrent i signar”, afirmava el president popular.

Un fòrum de coordinació institucional

El president ha mantingut amb els alcaldes de València, Alacant, Elx i Castelló i els presidents de les tres diputacions provincials una trobada per a acordar vies de cooperació i coordinació institucional. De la reunió, celebrada dimecres al Palau de la Generalitat, ha eixit el compromís de crear un fòrum en què encaixar les mesures.

Segons ha explicat Mazón, “fòrum permanent de treball, de diàleg, d’avanç de les nostres competències, del nostre servei públic” amb el propòsit de compartir experiències i millorar la coordinació en les decisions que s’adopten. Així mateix, el president ha assegurat que el Comité abordarà “aspectes fonamentals” com les inversions que la Generalitat està fent en els municipis, així com temes de seguretat, d’urbanisme, mobilitat, grans inversions “i de tot allò que siga interessant o necessari que posem en comú des de la nostra vocació municipalista i de voluntat de diàleg continu”.