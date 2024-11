Mazón es va oferir a finançar denúncies penals d'afectats per la DANA de 2019: “La meua predisposició és absoluta”

Carlos Mazón va oferir el 2019, sent president de la Diputació d’Alacant, als afectats de la DANA que va assotar la comarca del Baix Segura “ajuda” per a sufragar “despeses jurídiques” per a “qualsevol acció judicial”. Ho va dir en un ple de la institució provincial esdevingut el 2 d’octubre de 2019, després de la DANA esdevinguda entre l’11 i el 14 de setembre de 2019 que va deixar tres morts, més de 200.000 afectats i pèrdues almenys de 1.500 milions d’euros.

Les precipitacions catastròfiques van arribar a superar 500 litres per metre quadrat a Oriola i 300 gairebé en tot el Baix Segura. En aquella època, Mazón presidia la Diputació d’Alacant i va usar la institució provincial per a arremetre contra el Govern central, al·legant que els regants del Baix Segura plantejaven “dubtes sobre alguna responsabilitat de caràcter judicial que poguera haver implicat la gestió de la Confederació Hidrogràfica del Segura”.

En aquest mateix ple de la Diputació, Carlos Mazón va criticar que el comissionat d’aigües de la CHS, un alt funcionari, arribara pretesament “tres hores” tard a la reunió del Centre de Coordinació Operatiu Integrat (Cecopi). Mazón, el 29 d’octubre passat, jornada de la catastròfica DANA que ha causat més de 200 morts, va acudir amb un retard cridaner al Cecopi. De fet, tal com ha informat elDiario.es, els dubtes de la consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, i el retard de Mazón, que va allargar un dinar, van propiciar que l’alerta massiva als mòbils s’enviara a les 20.11, quan centenars de persones ja estaven atrapades.

Després de la DANA del 29 d’octubre, les conseqüències judicials comencen a planejar sobre els caps dels responsables de la gestió de la resposta a la catàstrofe, especialment pel que fa a la consellera Pradas i al seu equip d’Emergències i al president Carlos Mazón. De fet, n’hi ha un antecedent: dos exalcaldes de Finestrat, una localitat de la comarca alacantina de la Marina Baixa, van ser condemnats per un delicte d’homicidi per imprudència arran d’una riuada que va assotar el municipi i en què va morir un matrimoni britànic.

El 2019, el president llavors de la Diputació d’Alacant va expressar el seu “suport” a “qualsevol despesa jurídica” dels regants i els agricultors que volgueren “posar en marxa, perquè ells lliurement ho fan així, qualsevol acció judicial i sol·liciten una ajuda a la Diputació [d’Alacant] per a emplenar, per a ajudar, per a sufragar, per a donar una mà en aquestes despeses jurídiques”. “La Diputació està oberta”, va dir Mazón.

“I la meua predisposició per a ajudar-hi és absoluta”, va abundar l’actual president de la Generalitat Valenciana, que va matisar a un diputat provincial del PSPV-PSOE: “No parlem, com vosté deu comprendre, de desviar la tasca diària dels serveis jurídics de la Diputació, que han d’atendre la Diputació i els ajuntaments”.

Tot seguit, va detallar: “Si un ajuntament demana als serveis jurídics de la Diputació un assessorament, el tindrà”. “És més, ho reafirme hui ací: qualsevol ajuda per a les despeses jurídiques que necessiten els regants tindrà la meua predisposició total, des del principi fins al final”. Fins a 17 comunitats de regants del Baix Segura van denunciar el president de la Confederació Hidrogràfica del Segura, Mario Urrea, i els seus antecessors en el càrrec des del 2014, pels presumptes delictes d’imprudència temerària amb resultats de mort i estralls. Les diligències es van arxivar finalment.

La preparació de la resposta a la DANA del 2019 va ser manifestament millor que la d’aquest 29 d’octubre passat. La Generalitat Valenciana, amb el socialista Ximo Puig de president, va convocar el Cecopi dos dies abans –l’11 de setembre de 2019–, la Unitat Militar d’Emergències (UME) es va activar el 12 de setembre i les classes es van suspendre preventivament.

El 2019, “es tenia la previsió de la DANA”

El suport de Mazón a les possibles denúncies per la DANA del 2019 al Baix Segura contrasta de pla amb el seu paper en la resposta a la catàstrofe del 2024, en què, malgrat detindre el comandament únic real, el president autonòmic ha deixat sobre el paper la seua consellera de Justícia i Interior amb la responsabilitat jurídica de la desastrosa gestió.

En la mateixa intervenció, Carlos Mazón plantejava els “dubtes” sobre la gestió prèvia a la DANA per part de la Confederació Hidrogràfica del Segura. Es tracta d’un argumentari que es gira en contra de Mazón com un bumerang: “Ací hi ha dubtes com que sis dies abans ja se sabia que venia una DANA”, va afirmar llavors.

De fet, el president llavors de la Diputació d’Alacant també va demanar als responsables de la Confederació Hidrogràfica del Segura que donaren explicacions “als regants i a la societat i als alcaldes i als regidors” dels municipis afectats. “Durant sis dies abans, sense un metre i mig d’aigua, sense caure la que estava caient, no es va actuar i es tenia la previsió de la DANA ja”, exclamava Mazón, que també va assegurar que no acusava ni criminalitzava “ningú”.

“Ací el que volem saber és per què ha ocorregut el que ha ocorregut”, va concloure. Una afirmació més vigent que mai.