Mazón reforma el seu Govern 12 hores després de la ruptura amb Vox i suprimeix la conselleria de Cultura

El president de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, ha reformat el govern 12 hores després de la sortida de Vox. El dirigent valencià es va afanyar dijous a la nit a destituir els tres integrants de Vox al seu Executiu autonòmic, entre ells el vicepresident primer, Vicente Barrera, i va publicar a mitjanit el decret de la seua marxa sense esperar les dimissions.

Aquest divendres, a un dia de l'aniversari de la seua investidura, el líder del PP valencià ja compta amb un Executiu autonòmic reorganitzat, que haurà d'afrontar la tasca de governar en minoria. Els populars compten amb 40 escons de 99 a les Corts Valencianes i fins ara havien requerit dels seus ja exsocis per tirar endavant mesures com els pressupostos autonòmics. A falta de concretar més la postura de la ultradreta, Santiago Abascal va afirmar que també retirarien el seu suport parlamentari.

Mazón confirma que governarà en solitari i descarta l'avançament electoral, cosa que ja va avançar dijous, abans de conèixer la sentència definitiva dels seus socis. El líder dels populars valencians ha presentat aquest divendres la reestructuració del seu govern: redueix a 9 les conselleries, deixa com a única vicepresidenta Susana Camarero i nomena el portaveu parlamentari Miguel Barrachina conseller d'Agricultura.

La consellera de Medi Ambient, Salomé Pradas, serà la titular de Justícia en substitució d'Elisa Núñez; Barrachina substituirà José Luis Aguirre i l'actual director general de Costes, Vicente Martínez Mus, passa a conseller de Medi Ambient i Territori. La conselleria de Vicente Barrera, fins dijous vicepresident primer, se suprimeix: Cultura passarà a Educació i Esports ho assumirà Presidència. Mazón ha volgut agrair als tres exconsellers de Vox la seva feina i la seva “lleialtat”. “Vicente Barrera em té per al que vulgui i jo sé que ell també”, ha dit, per definir la resta de consellers de l'extrema dreta com a “dues persones responsables, lleials, que han acatat la decisió unilateral”. Poc després, ha destacat que els té “estima” i que són “tres amics”.

El dirigent valencià ha criticat que Vox hagi pres la decisió “des de fora” de la Comunitat Valenciana i “sense prioritzar-la”. Un acord que ha durat un any, fins ahir... amb resultats més que evidents“, ho ha definit. ”No em sembla de rebut prendre decisions sobre la Comunitat Valenciana des de fora de la Comunitat Valenciana“. Amb tot, afirma, el seu comès és donar estabilitat a l'autonomia i des d'aquest divendres s'hi posa amb el nou Consell

El popular aprofita aquesta sortida per emprendre reformes que feia un temps que gestava. , que passa a ser l'única vicepresidenta del Consell; es descarrega de treball al departament de Pradas, que perd la competència en 'aigua', que se suma a Agricultura. secretaries autonòmiques: la número dos de Barrera, Paula Añó, serà substituïda per la fins ara directora general, Pilar Tébar; mentre que el director general d'Esports, també nomenat per la ultradreta, es queda a l'Executiu i passa a dependre de Mazón, a més d'altres canvis interns. El diari oficial publica els nous nomenaments.