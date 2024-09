Medi Ambient oculta un contracte de 13.000 euros per a redactar part de la polèmica Llei de costes valenciana

Tot un Servei de Costes vinculat a la Conselleria de Medi Ambient amb una estructura important és insuficient per a redactar la polèmica Llei de protecció i ordenació de la costa valenciana que, entre altres coses, permetrà que en sòl no urbanitzable es puga construir un hotel a partir de 200 metres de la costa. Amb l’actual legislació aprovada pel Govern del Botànic (Pativel), únicament es poden implantar hotels amb encant i amb baixa ocupació de parcel·la i ambient rural o càmpings amb certificat de sostenibilitat, sempre garantint la continuïtat ecològica i funcional dels ecosistemes, i a partir de 500 metres.

El departament que dirigeix el conseller Vicente Martínez Mus va adjudicar el mes de març passat un contracte menor de 13.000 euros a la Universitat de València per a l’“Assistència per a la redacció d’un avantprojecte de llei de protecció i ordenació de la costa valenciana” del qual fins ara no es tenia constància.

La diputada del PSPV, María José Salvador, va preguntar reiterades vegades el mes de juny passat si la conselleria havia comptat “amb assistència tècnica externa per a l’elaboració de l’avantprojecte de llei”, així com les persones a qui s’havia encarregat i les seues remuneracions. La resposta es va produir el mes de setembre i no es va donar pràcticament cap detall, malgrat que des de març hi havia almenys un contracte adjudicat: “L’avantprojecte de llei de protecció i ordenació de la costa valenciana ha sigut redactat per personal funcionari dels centres directius d’aquesta Conselleria, competents en les matèries de costes, ports, medi ambient i ordenació del territori i del litoral. Aquests treballs han consistit en l’estudi i l’anàlisi d’antecedents i dret comparat, així com propostes de redacció de l’articulat de l’esborrany de la norma projectada. En els treballs es compta, així mateix, amb col·laboració de diferents entitats i professionals”.

Sobre aquest tema, fonts del departament de Martínez Mus han assegurat que “la major part de la redacció s’ha fet per mitjans propis per part de la Conselleria” i que “és habitual que per a aquesta mena de treballs s’encarregue una assistència d’algun tipus, i més quan l’objectiu de la llei és, en gran manera, desenvolupar competències noves”, sense entrar en els detalls sobre la falta d’informació del contracte.

En aquesta línia, la diputada socialista, María José Salvador, ha denunciat “la falta de transparència i ocultació premeditada d’informació” i ha afegit: “Ens sembla molt greu que en resposta parlamentària per escrit s’oculte intencionadament un contracte menor per import de 13.000 euros precisament en un avantprojecte de llei de costes, la redacció del qual és bastant deficient tècnicament i envaeix clarament competències estatals en aquesta matèria”.

L’avantprojecte de llei està en fase de tramitació en les Corts després d’haver rebut “centenars d’al·legacions que estan estudiant-se profusament, de tots els colors i de tots els sentits menys de l’Estat”, segons va comentar el mes passat Martínez Mus. Sobre si hi haurà modificacions a l’esborrany després de l’anàlisi de les al·legacions, el conseller va dir que la norma naix amb vocació de ser “estructural” i “preveure efectes en les pròximes dècades a través dels desenvolupaments reglamentaris que corresponguen”. “Com més consens aconseguim, molt millor”, va dir.