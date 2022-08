Més de 1.000 persones han sigut desallotjades de les seues cases i dos bombers han resultat ferits pel foc a Bejís

La direcció de l'incendi forestal de Bejís (Castelló) ha plantejat un canvi “absolut” en l'estratègia per a combatre el foc, que continua avançant sense control, davant les complicacions provocades pel vent. Les pròximes hores seran “molt complicades”, es poden produir més desallotjaments, encara que de moment “no es plantegen”.

“No podem fer res més, l'única cosa és intentar concentrar-nos a protegir les persones”, ha expressat als mitjans el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha visitat aquesta vesprada el lloc de comandament avançat que s'ha traslladat al municipi de Viver. L'incendi declarat a mitjan vesprada d'aquest dilluns ha obligat també a evacuar de manera preventiva els municipis de Teresa, Torás i el mateix Bejís. En total, més de 1.000 persones han sigut desallotjades i dos bombers han resultat ferits aquesta vesprada durant els treballs d'extinció.

Precisament, davant l'avanç de les flames i després d'avaluar la situació, l'equip de direcció de l'incendi ha plantejat un canvi “absolut” en l'estratègia per a afrontar “l'horitzó més pròxim”, basada en una “jerarquització d'actuacions: primer, les persones i els bombers”. “No podem tindre més desgràcies en aquest moment”, ha afirmat el cap del Consell, que ha insistit: “Protegir les persones és la màxima prioritat”.

Puig, que ha qualificat la situació de “extraordinària, complicada i molt difícil”, s'ha mostrat “molt preocupat” per l'evolució del foc i ha argumentat que la premissa fonamental en aquest moment és “preservar les persones”, que són l`“element fonamental”.

Ha sigut en les últimes hores quan la situació ha empitjorat. De fet, ha assegurat Puig, aquest matí “estava definit i l'estratègia estava funcionant”, però s'ha produït un “canvi disruptiu” a causa del vent, que ha obligat a desallotjar els municipis de Teresa, Torás i el mateix Bejís. Malgrat això, no es plantegen més desallotjaments, ha indicat el cap del Consell.

Així, el foc “semblava” que evolucionava “seguint l'estratègia” però el canvi de vent ha accelerat la velocitat del foc, segons ha explicat el president de la Generalitat, que ha indicat que de cara a aquesta nit la previsió és que amaine el vent encara que la situació continuarà sent “complexa”. “Aquest matí pensàvem que anava a canviar el vent i ha sigut tot el contrari”, ha exposat.

Els desallotjaments “que siguen oportuns”

De fet, a les 21.00 hores hi ha convocada una reunió amb tots els alcaldes de la zona, “més enllà dels directament afectats” per a “prendre consciència de com evolucionarà” l'incendi. En qualsevol cas, Puig ha assenyalat que es prendran “les decisions oportunes”, s'actuarà segons l'evolució del foc i es podran produir els desallotjaments “que siguen oportuns”, encara que en aquest moment “no hi ha necessitat de fer-lo”.

Preguntat per la perimetració del foc, Puig ha assegurat que ha canviat “absolutament” i ara “no podem parlar d'hectàrees”, perquè “seran moltes més que les 800 d'aquest matí”. “L'incendi -ha prosseguit- continua consumint massa forestal. És una gran desgràcia, però la pitjor desgràcia seria que afectara les persones. No podem fer res més, l'única cosa és intentar concentrar-nos a protegir les persones”.

Millora la situació meteorològica

No obstant això, ha indicat que, sobre la base de les previsions, els tècnics preveuen que de cara a aquest dimecres “sembla que puga haver-hi un canvi en la situació meteorològica” amb una millora d'aquesta. “Però tenim hores molt difícils per davant”, ha recalcat.

En qualsevol cas, ha demanat “màxima prudència” a la població i que seguisquen “el que diuen les autoritats”, ha fet una crida a “mantindre la calma” malgrat que l'actual és un moment “molt difícil” i ha lloat el “gran esforç” dels equips de bombers.

Puig ha compartit amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats la situació de “incertesa” de les pròximes hores i la “tristesa absoluta” que suposa que l'incendi “ha acabat amb una part del patrimoni natural”. “Seran hores molt complicades”, ha insistit Puig, que ha apel·lat a “mantindre la serenitat”.