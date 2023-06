Més de 40 empreses valencianes volen implantar la setmana laboral de quatre dies

Les ajudes convocades per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la direcció general de Treball, per a estimular la implantació de la jornada laboral de 4 dies o 32 hores setmanals sense minvament de retribució, han sigut sol·licitades per un total de 41 empreses valencianes.

D'aquestes 41 empreses sol·licitants 35 són microempreses, és a dir, que compten amb menys de 10 persones treballadores, si bé destaca que més de la meitat d'elles no supera les 5 persones en plantilla a temps complet. Solament 6 empreses sol·licitants tenen entre 11 i 40 persones treballadores.

Amb les condicions laborals previstes en la convocatòria de la subvenció, que implica que han de ser contractacions de 32 hores i sense cap mena de minvament salarial, un total de 204 persones veuran reduïda la seua jornada de treball.

Més de la meitat de les sol·licituds corresponen a empreses de consultoria de gestió empresarial o consultoria d'informàtica i màrqueting. Les 14 restants tenen vinculació amb una altra mena de serveis diferents, si bé no s'han rebut sol·licituds d'empreses de l'àmbit de la construcció, industrial o agrari.

Una vegada rebudes les sol·licituds, es requerirà a les empreses sol·licitants perquè esmenen expedient, en una fase que es prolongarà fins al 10 de juliol. Després d'aquesta part del tràmit, s'haurà d'esperar que l'IVACE emeta els corresponents informes relatius a la valoració global del Pla de reducció de jornada i increment de la productivitat, i que s'estima que siguen emesos abans del 10 de setembre. Una vegada superats tots aquests tràmits, s'estima que per a finals del mes de setembre es publique la resolució de concessió d'aquestes ajudes.

Ajudes de Labora per a contractació de personal

En el marc d'aquest mateix programa de racionalització de la jornada de treball, Labora va concedir ajudes per a aquelles empreses que efectuen contractacions indefinides de persones en situació de desocupació derivades d'ajustos vinculats a la racionalització voluntària de la jornada laboral.

Així, el Servei Valencià d'Ocupació i Formació ha oferit subvencions que oscil·len entre el 45% i el 95% del Salari Mínim Interprofessional a les empreses que participen en el programa de racionalització de la jornada laboral i hagen efectuat contractacions a persones desocupades inscrites en Labora.

D'altra banda, i en col·laboració amb la Universitat de València, es realitzarà una macroenquesta dirigida a treballadors i empresaris amb la finalitat de saber en quin estat es troba aquesta nova realitat laboral en la Comunitat Valenciana. Així mateix, Labora editarà una guia legal per a ajudar a les empreses en el coneixement i l'accés a aquesta iniciativa.

Labora ha realitzat en aquestes últimes setmanes dues jornades informatives, a Castelló i València, en les quals ha tingut una presa de contacte directe amb les empreses valencianes, per a informar-los de tots els serveis que el Servei Valencià d'Ocupació i Formació posa a la seua disposició.