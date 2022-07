La pluja dona una treva a l'operatiu de l'incendi de Venta del Moro que evoluciona “favorablement”

La pluja que ha caigut en la vesprada d'aquest dimarts en la zona afectada per l'incendi de Venta del Moro ha donat “una treva” als diferents efectius que treballen en el control del foc, que evoluciona “favorablement” ja sense flama. Els mitjans terrestres treballaran durant tota la nit i també es realitzaran revisions amb drons per a revisar tot el perímetre amb la finalitat de poder detectar punts calents.

Les tempestes han obligat, cap a mitja vesprada, als diferents mitjans aeris i terrestres que romanien treballant en la zona a retirar-se fins que han cessat les precipitacions, que han provocat un augment en el nivell d'humitat amb pics de fins al 80 per cent.

La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, en declaracions als mitjans després de la reunió de coordinació celebrada aquesta vesprada en el Lloc de Comandament Avançat (PMA), ha informat que l'incendi ja no té flama, després de les tempestes que han descarregat en la zona fins a les 18.30 hores.

Bravo, que ha afirmat que no té constància que el foc haja afectat el parc natural de les Gorges del Cabriol, ha apuntat que l'incendi “no ha avançat”, per la qual cosa el perímetre “continua sent el mateix”: 1.300 hectàrees. “Les pluges han afavorit una major humitat i han contribuït a apagar la flama”, ha destacat.

A última hora de la vesprada s'han reforçat els treballs en la franja esquerra del perímetre, la part limítrofa amb el parc natural, on “es continuen intensificant els treballs amb maquinària potent per a reforçar els tallafocs”.

Després de les tempestes, s'han reincorporat a les tasques els mitjans terrestres, no els aeris, que estan a l'espera de si és necessari “reforçar” els punts calents, un assumpte que es determinarà en la reunió que se celebrarà a primera hora del matí d'aquest dimecres, quan es realitzarà una primera valoració de la situació.

Vols nocturns amb drons

Gabriela Bravo ha indicat que al llarg de la nit es realitzaran vols amb drons per a revisar tot el perímetre amb la finalitat de “poder detectar punts calents” per a actuar. La titular de Justícia ha subratllat l'“important” treball nocturn que permetrà “poder saber on tenim les zones més vulnerables encara amb elevada temperatura i actuar ràpidament”.

En qualsevol cas, la consellera ha fet una crida a la prudència: “Hem de ser molt prudents i continuar treballant en el reconeixement del terreny i la vigilància dels punts calents”. “Tenim un parc natural davant nosaltres”, ha insistit.

Precisament, ha remarcat que la zona té una massa forestal “immensa” i compta amb una orografia “molt complicada”. I per això ha alertat que, “en cas que es reactivara el foc”, els barrancs “impedirien els treballs terrestres”.

No obstant això, ha assenyalat que a última hora d'aquesta vesprada “les notícies són més encoratjadores” i els responsables d'Emergències són “més optimistes” en gran part a causa dels fenòmens meteorològics.

Finalment, Bravo ha agraït “l'esforç i treball” dels bombers del Consoci provincial i de la Generalitat, els efectius de la UME i “tots els professionals d'altres comunitats autònomes que han vingut a donar-nos suport” i ha posat en valor “la coordinació de les diferents agències, com l'Estat, les comunitats autònomes i els consorcis”, una qüestió “fonamental” perquè els treballs siguen “efectius”.

L'operatiu es concentra a evitar que el foc arribe al paratge natural protegit de les Gorges del Cabriol ja que, segons ha afirmat aquest dimarts el director de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, “està en el llindar que puga afectar el parc de les Gorges del Cabriol i estan concentrats tots els operatius per a impedir-ho”.

Fins a un total de 500 efectius de lluita contra el foc estan activats en l'incendi, dels quals 300 són bombers del Consorci Provincial i la Generalitat, amb suport de personal de Castella-la Manxa, altres 237 membres de la Unitat Militar d'Emergències, a més de 30 mitjans aeris, entre els propis, els castellà manxecs i els facilitats per l'Estat.

L'operatiu se centra en alçar amb maquinària grans tallafocs que impedisquen que el foc, que afecta ja 1.300 hectàrees, abast el paratge de les Gorges del Cabriol.