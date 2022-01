Xúquer Viu presenta un centenar d’al·legacions a un pla hidrològic que “consolida l’explotació actual”

Una vegada acabat el termini d’exposició pública del projecte del Pla Hidrològic de Xúquer per al 2022-2027, la plataforma Xúquer Viu, que, “com la resta de les organitzacions mediambientals” s’hi ha mostrat molt crítica, ha presentat al voltant d’un centenar d’al·legacions. “El pla proposat no donarà compliment a la directiva marc de l’aigua, que té com a objectiu recuperar els ecosistemes aquàtics i garantir la sostenibilitat dels usos de l’aigua”.

Per a Xúquer Viu, el problema principal rau en la “sobreexplotació” de l’aqüífer de la Manxa oriental. “Les extraccions abusives de l’aqüífer a partir de la dècada dels huitanta han privat el Xúquer de gran part del seu cabal base i hui es pot afirmar, sense cap exageració, que quasi la meitat de l’aigua del riu es queda a la Manxa”, afirmen. Les conseqüències són que “no arriba prou aigua per a mantindre en bon estat el riu i l’Albufera”.

Així doncs, expliquen que la Manxa oriental conserva en l’actualitat les mateixes assignacions que en el Pla del 1998 i el futur pla hidrològic “consolidarà aquesta sobreexplotació i posarà en perill greu els recursos hídrics”. En les al·legacions es demana la declaració de la Manxa oriental com a aqüífer sobreexplotat, amb una reducció de les extraccions i un pla de recuperació del riu i de l’aqüífer.

Els cabals mínims, “a pesar que s’ha introduït un lleuger augment alguns mesos”, es mantenen igual que en el pla del 2016, “que ja eren molt reduïts”. Com que no s’ha compensat la disminució del cabal per la modernització de regadius, afirmen que el cabal real del Baix Xúquer “serà inferior” al de l’actual pla del 2016. “Especialment preocupant és la situació del cabal en els trams d’Antella, Sueca, Cullera i la desembocadura del riu, en què arriba a ser de tan sols 0,5 m³/segon en els últims 4 quilòmetres de riu, l’1% del que porta el riu en règim natural”. La situació en el riu Albaida “és igual de precària, especialment en els últims 10 quilòmetres, en què es vol reduir el cabal ecològic. Aquest tram és el que es va assecar l’estiu passat”. Xúquer Viu reclama que es garantisca la connectivitat amb el Xúquer.

Respecte a l’Albufera , el col·lectiu ecologista opina que es constata la disminució progressiva dels cabals que entren al llac: “L’Albufera necessita més aigua i de bona qualitat, per la qual cosa cal una aportació directa d’aigua del Xúquer, sense estar condicionada a la modernització de regadius, a més de la garantia que es mantindran les aportacions actuals a l’arrossar i a l’horta de l’àmbit de la conca hidrogràfica”. Per a Xúquer Viu, aquesta aportació ha de ser “almenys la quarta part de les necessitats hídriques del llac, entre 70 i 100 hm³ anuals”. Així doncs, insisteixen que el pla hidrològic ha de justificar la procedència dels seus cabals ambientals i ha d’establir una distribució mensual per garantir aigua durant tot l’any.

Apunten també que la modernització de regadius feta i prevista suposarà una reducció molt significativa sobre els retorns i les aportacions subterrànies que per infiltració rep el llac i el riu: “S’hauria de saber de quina manera es modificarà l’equilibri actual en l’Albufera, en el riu, en els aqüífers i en les eixides a la mar”. La modernització de regadius “ha de comptar amb la realització d’una avaluació ambiental global que ha de tindre en compte tant els retorns que deixaran d’anar a les masses d’aigua que formen part de la Xarxa Natura 2000 –l’Albufera, el Xúquer– com l’impacte sobre els aqüífers o la intrusió salina”. Els estalvis procedents de la modernització de regadius “han de destinar-se íntegrament a finalitats ambientals del Xúquer o de l’Albufera”.

Respecte al transvasament Xúquer-Vinalopó, comenten que cal tindre en compte que tant el riu Xúquer com l’Albufera estan “lluny d’aconseguir el bon estat ecològic”. “L’actual situació de sobreexplotació agreujada pel canvi climàtic fa del tot impossible atendre cap altra demanda sense posar en risc greu les nostres masses d’aigua”, adverteixen, per la qual cosa cal condicionar qualsevol transvasament del Xúquer cap al Vinalopó a la recuperació del bon estat del riu Xúquer i de l’Albufera , “ja que no hauríem de posar en perill unes zones a costa de recuperar-ne unes altres”.

Xúquer Viu demana també en les seues al·legacions la necessitat d’efectuar una restauració ambiental del tram baix del riu Xúquer, igual que en el riu Albaida, el Magre i el Verd, amb eliminació de les plantes invasores, com la canya comuna, i la seua substitució per espècies pròpies del bosc de ribera que faciliten el pas de l’aigua de manera natural i, per tant, el manteniment del cabal.

Finalment, ressalten que el mateix pla hidrològic “reconeix la gravetat de la situació futura, quan estableix un dèficit de 250 hm³ en el sistema Xúquer, que eleva fins a 329 hm³ a conseqüència del canvi climàtic, a causa de la forta disminució de recursos”. Per això, Xúquer Viu demana una revisió a fons del pla, “que done resposta a les qüestions plantejades i compliment a la directiva marc de l’aigua”.