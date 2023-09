Més de 800.000 alumnes i 100.000 docents comencen les classes en el curs de “transició” entre el Botànic i el bipartit de PP i Vox

El conseller d’Educació, el popular José Antonio Rovira, presentava dijous passat la ‘tornada al col·le’, un curs que ell va qualificar de “transició”, perquè és l’últim dissenyat pel Botànic abans de l’arribada del bipartit de PP i Vox a la Generalitat Valenciana i per al qual es marca com a objectius ‘ambiciosos’ “traure la ideologia de les aules i recuperar la llibertat”.

Precisament, ha sigut la ‘tornada al col·le’ la que ha provocat la primera crisi del Govern de Carlos Mazón pels problemes en l’adjudicació de places docents i al voltant d’un terç del professorat valencià –més de 20.000 funcionaris– pendents de saber la seua destinació laboral a tot just unes setmanes de la seua reincorporació a la faena, amb el malestar consegüent entre els afectats. Aquest desori va coincidir, a més, amb l’absència del seu despatx de la directora de Personal Docent, Sonia Sancho, que no va estar present en la Conselleria fins al 10 d’agost passat per motius personals.

El conseller, que ha hagut de bregar amb algun problema més en el seu departament, com la falta d’educadors a les escoles de 0 a 3 anys o quan va titlar de “col·locats” uns 200 docents destinats als Centres de Formació del Professorat (Cefire), va anunciar a mitjan agost la realització d’un estudi de les plantilles per a comprovar si “sobren dos o falten tres” docents en alguns centres.

El curs en xifres

El curs 2023/2024, l’inici del qual ha estat marcat pel caos en les adjudicacions de les places dels docents, tindrà 802.198 alumnes en segon cicle d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Educació Especial i Formació Professional, cosa que suposa un increment de 4.030 alumnes respecte del curs passat. Això vol dir que s’experimenta una baixada lleugera en segon cicle d’Infantil i Primària, mentre que augmenten els alumnes d’ESO, Batxillerat i, de manera significativa, els de Formació Professional, que superen els 100.000.

Concretament, l’oferta de places en FP per a aquest curs és de 151.077, un 6,5% més que el curs passat. Creixen les places oferides per l’alta demanda de l’FP, amb rellevància especial en els mòduls mitjà i superior. Quant a la matriculació, cal tindre en compte que les matrícules de les FP no es tanquen oficialment fins a octubre, si bé com a radiografia en aquest moment hi ha matriculats ja 100.345 alumnes.

Quant a l’alumnat que cursarà ensenyaments oficials d’idiomes, en aquest moment hi ha 31.299 alumnes matriculats i 84.125 places oferides, però es tracta de xifres provisionals, atés que, igual que en l’FP, el procés encara està obert i les dades oficials no es coneixeran fins a l’octubre.

El pròxim curs comptarà amb 81.736 docents a les aules, cosa que suposa un augment de 3.077 mestres i professors respecte del cicle anterior, i un increment del 3,91% respecte del curs anterior.

Cobra una rellevància especial la inclusió educativa i la igualtat d’oportunitats. En aquest àmbit s’han creat 33 llocs de personal especialitzat d’Audició i Llenguatge i 79 llocs de personal educador d’Educació Especial, una dotació addicional “amb què es pretén donar suport a les mesures d’atenció a la diversitat que garanteixen l’educació inclusiva en les primeres etapes educatives”, tal com destacava el conseller Rovira.

En conjunt, el servei de personal no docent d’atenció educativa (personal educador d’Educació Especial, personal educador d’Educació Infantil, personal tècnic de gestió en interpretació de la llengua de signes i fisioterapeutes) estarà dotat amb 2.520 persones per al pròxim curs, cosa que suposa un 9% més que en el curs anterior.

Beques de transport i menjador

Pel que fa al transport escolar, comença l’execució del nou contracte que inclou l’alumnat de Batxillerat com a beneficiari d’aquest servei gratuït amb l’objectiu de garantir que l’alumnat que acabe l’ESO puga continuar la seua formació en el mateix centre.

Per fer-ho, s’augmenta en un 31% l’import destinat al transport col·lectiu i es destinaran aquest curs més de 72,5 milions d’euros davant dels 55 milions del curs passat, amb la qual cosa es beneficiaran prop de 43.700 alumnes. Les ajudes individuals al transport suposaran destinar 2,03 milions d’euros més.

Pel que fa al menjador escolar, s’estima que hi haurà més de 150.000 beneficiaris durant el curs 23/24, dels quals el 53,33%, més de la meitat, rebran l’ajuda al 100%, per al qual la Conselleria destinarà 75,4 milions d’euros. Quant als imports màxims corresponents a l’ajuda de menjador per comensal i dia, es mantenen en 4,25 euros per a Educació Infantil, Primària i ESO, 5,44 euros per al cas d’Educació Especial, i fins a 12,25 euros per a l’alumnat que assisteix a alguna Escola-Llar.

Creix un 20% la dotació per a Xarxa Llibres

Quant al programa Xarxa Llibres, impulsat pel Botànic de PSPV-Compromís fa dues legislatures, hi haurà 470.000 alumnes beneficiats, amb un pressupost de 72 milions d’euros, 12 milions més que el curs passat, cosa que suposa un augment del 20%. Com a novetat per a aquest curs, aquest recurs s’amplia a Batxillerat, encara que les deficiències en la implementació del programa ha generat malestar entre les famílies. Per part seua, el bo infantil (0-3 anys), tindrà 39.900 beneficiaris i s’hi destina un import de 87,5 milions d’euros.

Tretze centres nous

Fins a 13 centres educatius obriran les portes aquest mateix mes de setembre, dels quals 2 pertanyen a la província de Castelló (Morella i Almassora), quatre a la província de València (Sagunt, Gilet, Picassent i Alcàsser) i set a la província d’Alacant (Castalla, Dénia, Monòver, Torrevella, Cocentaina, el Pilar de la Foradada i Mutxamel). Així mateix, al llarg del curs està previst que òbriguen les portes 9 centres més: dos a Castelló (Sant Mateu i Soneja), quatre a València (Albalat dels Tarongers, València, Mislata i Ontinyent) i tres a Alacant (Teulada, la Vila Joiosa i Elx).