El Ministeri de Transició Ecològica veu diferències apreciables en el nou projecte d’ampliació del port de València i planteja ara una altra avaluació ambiental

Pas al davant del Ministeri de Transició Ecològica respecte a la polèmica ampliació nord que pretén dur a terme el port de València amb una declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007, basada en una normativa de l’any 1986 i tramitada sobre un projecte que no té res a veure amb l’actual, en un context d’Emergència Climàtica declarada per l’actual executiu central.

Després de fer-se públics els informes de Ports de l’Estat que deriven en l’Autoritat Portuària de València (APV) la condició d’òrgan substantiu i, per tant, la responsabilitat de decidir si escau tramitar una altra DIA que tinga en compte les modificacions fetes en el projecte, el departament que dirigeix la socialista Teresa Ribera va remetre la setmana passada una carta a l’APV per mitjà de la qual envia diversos missatges als responsables del recinte portuari valencià, encapçalats pel seu president, Aurelio Martínez.

En primer lloc, destaca que hi ha diferències apreciables entre el projecte que es pretén portar avant mitjançant l’adjudicació d’una concessió a l’empresa TIL, filial d’MSC, respecte del que va obtindre la DIA favorable el 2007.

En segon lloc, recorda que la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental estableix que les modificacions de projectes ja autoritzats hauran de sotmetre’s a avaluació ambiental simplificada quan puguen tindre efectes adversos per al medi ambient.

A més, insisteix que cal ser extremadament acurat, transparent i rigorós a l’hora desenvolupar la infraestructura projectada en la mesura en què les actuacions s’executen sobre un espai ambientalment molt sensible.

Per aquest motiu, el ministeri reclama un informe detallat que justifique si finalment el Port de València tramitarà o no una altra declaració d’impacte ambiental simplificada i adverteix que, en cas que es desestime una altra avaluació ambiental i l’informe no estiga prou justificat, s’estudiarien altres mesures.

En la missiva, Transició Ecològica es compromet que, si s’opta per sol·licitar una altra DIA, la tramitaria amb la màxima celeritat possible dins dels terminis legalment establits.