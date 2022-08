La ministra de Transports sobre el tren de Begís: “Ni Adif ni Renfe van rebre notificacions de l’incendi”

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha comparegut dimecres en el Congrés dels Diputats per explicar què va passar en l’incident del tren en l’incendi de Begís (l’Alt Palància) i, també, desglossar en quin punt està la connexió ferroviària amb Extremadura. Pel que fa al tren la circulació del qual va quedar interrompuda per l’incendi de Begís (l’Alt Palància), que va provocar més d’una desena de ferits, Raquel Sánchez ha repetit diverses vegades que ni l’operador del tren, Renfe; ni el de la xarxa ferroviària, Adif; van rebre cap avís sobre l’incendi.

“La notificació” d’una incidència en la xarxa ferroviària com aquesta, “pot vindre de diferents fonts, com els cossos i forces de seguretat, o les administracions”, ha indicat Sánchez però, en aquest cas, “ni Adif ni Renfe van rebre notificacions, ni de desallotjaments, ni de canvis en les condicions de l’incendi”. A més, ha apuntat que, només unes hores abans de l’incident, un altre tren de Renfe que feia la mateixa ruta entre València i Saragossa, va fer el mateix recorregut.

“La primera comunicació va ser de la maquinista”, ha apuntat la ministra de Transports, que ha comparegut en el Congrés a petició pròpia. Sánchez ha desglossat el que havia passat durant aquestes hores al tren, encara que ha apuntat que aquests fets s’han d’analitzar amb “la màxima cautela”, perquè estan sota investigació.

Sánchez ha incidit que va ser la maquinista qui “va aturar el vehicle, perquè va veure cendra i fum”, que va preguntar al centre de regulació del trànsit ferroviari si hi havia un incendi i aquest li va comunicar que “no s’havia rebut aquesta informació”. No obstant això, en veure flames en les proximitats, la maquinista “va comunicar que anava a canviar de cabina i retrocedir”, cosa que “es va autoritzar de manera immediata”.

“En el procés de canvi de cabina es van produir situacions de tensió i d’alarma”, ha relatat Sánchez, pel fet que alguns “passatgers volien eixir del tren i així ho van fer”. A més, va haver-hi passatgers que van estirar el fre automàtic, per la qual cosa la maquinista –que està de baixa– va haver de rearmar el tren, cosa que va retardar la marxa.

Una vegada represa la circulació, el tren va recollir persones que anaven corrent després d’abandonar el vehicle i que ja presentaven cremades. No obstant això, el tren només va presentar danys estètics, a més d’una finestreta trencada per la qual van saltar uns quants passatgers. Dos d’ells, ha apuntat Raquel Sánchez, segueixen hospitalitzats. “Es van complir els protocols”, ha recalcat.

Sánchez ha plantejat en el Congrés que el Ministeri preveu “incrementar i millorar” els exercicis en la formació del personal de ferrocarrils per a “atendre situacions problemàtiques generades des de l’exterior”. A més, ha assenyalat que es milloraran les instruccions a la ciutadania sobre la manera de procedir en situacions com la que es va produir aquest estiu. Entre aquestes millores, ha plantejat la idea de “reforçar” la informació sobre les responsabilitats dels maquinistes i que se’ls identifique com els únics interlocutors vàlids. Per fer-ho, el Govern es planteja que els maquinistes i la resta de la tripulació tinguen “la consideració d’agent de l’autoritat en aquestes situacions”. “Estem oberts a incloure-ho en la llei del sector ferroviari que està tramitant-se en aquesta cambra”, ha assenyalat.