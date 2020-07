Els metges residents valencians protesten per exigir millores laborals: “Que els aplaudiments es convertisquen en drets”

Els metges interns residents (MIR) de la Comunitat Valenciana, entre 2.000 i 2.400 repartits pels diferents centres sanitaris valencians, comencen a esgotar la seua paciència pel que consideren condicions laborals precàries en què exerceixen les seues funcions.

Així ho van deixar patent dimarts en el primer dia de vaga indefinida convocada pel sindicat mèdic CESM-CV i per l’Associació MIR Espanya a la Comunitat Valenciana, en què, segons la primera de les organitzacions, el seguiment va ser de prop del 100% en les localitats més menudes i del 60% al 80% en les més grans, és a dir, al voltant del 80% de mitjana.

Fonts del CESM-CV van assegurar que hi hagué mobilitzacions i concentracions a les portes d’hospitals i centres de salut de les províncies de Castelló, València i Alacant. A la ciutat de València hi hagué protestes a les portes de l’Hospital La Fe, de l’Arnau de Vilanova, del General i en la Facultat de Medicina, en l’avinguda de Blasco Ibáñez.

“Sense drets laborals, parem els hospitals”, “sense residents, no hi ha sanitat”, “la teua salut importa, la nostra també”, “cuida’ns perquè puguem curar-te”, “la meua formació és la teua salut” o “s’aprofiten de la nostra vocació” són alguns dels lemes que han corejat i han exhibit els participants en la protesta en les seues pancartes. Als residents s’han unit alguns estudiants de Medicina, per expressar el seu suport a aquestes accions reivindicatives.

La convocatòria de vaga a la Comunitat Valenciana es desenvolupa amb polèmica entre el sindicat mèdic CESM-CV i la Conselleria de Sanitat, ja que l’entitat acusa l’Administració de llançar “amenaces” per intentar obstaculitzar la protesta. El departament que dirigeix Ana Barceló va negar les preteses amenaces i va advertir que la convocatòria de vaga estava fora de termini.

Per part seua, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va ressaltar la voluntat del seu govern d’“avançar” en la inversió en capital humà, inclòs el col·lectiu dels MIR, “però hi ha un marc general que és el marc d’Estat i sobre la base d’aquest marc hi ha una realitat que hem de transformar”.

Puig va negar que hi haja hagut pressions des de l’Administració per a obstaculitzar aquest atur, tal com van denunciar els convocants: “Per descomptat no hi ha cap directriu política perquè hi haja cap coacció; jo crec que no ha d’haver-hi cap coacció, el dret de vaga i el dret de manifestar-se el tindrem sempre”, ha ressaltat.

Reivindicacions dels MIR

Les exigències dels MIR destaquen la millora de “les pèssimes i denigrants” condicions laborals i apunten al nombre d’hores treballades, entre 200 i 230 mensuals davant de les 160 hores de mitjana i “sense respectar els descansos ininterromputs de 36 hores de cap de setmana”, la qual cosa és “il·legal”.

A més, lamenten la no cotització de les hores de guàrdia, que suposen la meitat de les hores mensuals, amb un sou base “injust”, ja que el primer any és de 1.045 euros i 10,85 euros per cada hora de guàrdia, a la Comunitat Valenciana, després de més de 7 anys de formació.

També comenten que la falta de personal mèdic “es cronifica” i ells cobreixen aquests buits de plantilla, cosa que suposa “més sobrecàrrega dels metges especialistes”, que han de formar-los sense rebre retribució per aquesta faena.

Per aquest motiu, entre altres mesures (document complet ací) exigeixen “descans obligatori de 36 hores després de la realització de guàrdies de dissabte, tal com marca la normativa europea; establir la jornada laboral ordinària màxima de 37,5 hores setmanals; cotització de les hores de guàrdia mèdiques o equiparació salarial amb les altres autonomies, la qual cosa implica un increment del complement de residència, que permeta aquesta equiparació.