El mòbil d’un detingut grava policies fabulant una agressió: “Posaré atemptat”

Celso D. R., resident en la localitat valenciana de Vilamarxant, va tindre un incident amb una veïna el 12 de novembre de 2022 que va acabar amb tots dos detinguts per la Policia Local. L’home, amb uns quants antecedents penals, va telefonar a la policia durant la discussió i va posar el seu telèfon mòbil a gravar. Quan va ser detingut, l’aparell va continuar gravant durant més de cinc hores mentre estava en el calabós. L’àudio registra les converses entre els agents de la Policia Local que el van arrestar i que tenien dubtes sobre la detenció. “Està molt agafat amb pinces (...). Hem de posar que estava violent”, diu una agent en l’àudio a què ha tingut accés elDiario.es.

La causa per un presumpte atemptat contra l’autoritat es va arxivar per considerar la fiscal que “els fets recollits en l’atestat, malgrat haver sigut ratificats pels agents de la policia, no estan corroborats per cap mitjà de prova”. El ministeri públic va concloure que “no hi ha proves” que l’arrestat “es girara de manera violenta i espentara l’agent contra la paret”, tal com sostenia l’atestat policial. Tot això després de conéixer l’existència de l’enregistrament.

El veí de Vilamarxant va presentar una denúncia contra els dos agents que el van arrestar i contra l’inspector en cap de la Policia Local de la localitat pels presumptes delictes de detenció il·legal, denúncia falsa i falsificació de documents públics. No obstant això, la titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Llíria va acordar el sobreseïment provisional de la causa per considerar que l’enregistrament és “il·legal”. El lletrat de Celso D. R. ha recorregut contra la interlocutòria, dictada el 20 d’abril passat.

Els fets que van originar la detenció es remunten al 12 d’abril de 2022, quan l’home va mantindre una discussió amb una veïna del seu replà. La dona se’n va entrar al seu domicili “i va regirar en els armaris del seu dormitori”, segons la denúncia. Així doncs, Celso D. R. va tancar la porta del seu habitatge, impedint l’eixida de la veïna perquè considerava que estaven produint-se els pretesos delictes de violació de domicili i furt. En aquest moment, va telefonar a la Policia Local de Vilamarxant.

“Per deixar constància del bon tracte oferit a la seua veïna”, indica l’escrit, l’home va posar a gravar el telèfon mòbil. “Aquest fet, a priori irrellevant, va salvar el meu representat de ser condemnat per un delicte d’atemptat, a més de recollir fets d’extrema gravetat comesos per agents de l’autoritat”, diu la denúncia de l’advocat.

Els dos uniformats de la Policia Local es van entrevistar per separat amb tots dos veïns i la dona va reconéixer que s’havia ficat, sense consentiment, en l’habitatge. La denúncia sosté que l’actitud de l’home va ser “obedient, tranquil·la i respectuosa”, accedint “sense resistència a ser emmanillat i traslladat a la comissaria de la Policia Local de Vilamarxant, en el calabós de la qual va romandre durant més de tres hores i on va haver de ser assistit per personal mèdic per un ”fort atac d’ansietat“.

Els estris personals del detingut –una bufanda, les claus de sa casa i el telèfon mòbil amb la gravadora en marxa– van ser requisats. Després de ser lliurat a la caserna de la Guàrdia Civil de Llíria, li van comunicar que estava detingut per un presumpte delicte d’atemptat contra l’autoritat i va ser posat en llibertat.

“Aquesta vegada no ho ha fet”

En desbloquejar el telèfon, es va adonar que el mòbil “havia estat gravant ininterrompudament fins a la seua posada en llibertat”. Pel que sembla, els agents no s’havien adonat que el telèfon havia gravat les converses que van mantindre mentre el detingut romania al calabós. “L’acusació per atemptat contra l’autoritat havia sigut conseqüència d’un muntatge orquestrat pels agents que l’havien detingut i pel cap de la comissaria”, indica la denúncia.

En l’enregistrament s’escolten els dubtes de l’agent sobre la detenció. En una conversa telefònica, pretesament amb l’inspector en cap, la uniformada pregunta: “I què faig? El tinc en el calabós. El solte com si no haguera passat res?”. La dona diu: “Sí, amb nosaltres s’ha portat bé. A veure, perquè com que està boig li he fet l’aleta i l’he enganyat (...) li he posat els grillons allí en el replà i tot perquè ha volgut”. “El que passa és que aquest és un espavilat i em buscarà les cosquerelles”, afig. A continuació pregunta: “Dic que s’ha posat violent amb nosaltres o alguna cosa?”. En un altre fragment, diu: “Posaré atemptat”, en referència a les diligències.

L’agent, molt nerviosa, reconeix: “Pense que l’he cagada”. La uniformada, en una conversa amb un altre agent, relata: “Quan estàvem ací he pensat que ell la detenció il·legal l’ha feta correctament, perquè primer ha comés l’altra [en referència a la veïna] l’altre delicte. Si ella no haguera comés el delicte, seria diferent. Un particular pot retindre una altra persona que ha comés un delicte”.

Mentre signen les còpies de l’atestat, l’agent diu al seu company: “Fotre, em sent supermalament, mira que és un personatge, que es mereix el que li caiga, saps?, però aquesta vegada no ho ha fet”. El veí detingut té antecedents penals per violència de gènere, maltractament d’animals domèstics i conducció sota la influència de begudes alcohòliques. “Deu tindre algun tipus de problema mental (...) I no pot ser que en dues setmanes hages tingut problemes amb mig poble, no pot ser”, afirma l’altre agent.

En una altra conversa amb l’agent de la Guàrdia Civil que acudeix pel detingut, la uniformada li relata: “Estava superagressiu, superviolent. Total, que com no atenia a raons, no sé què he anat a dir-li, s’ha girat i m’ha espentat i me l’he emportat detingut per atemptat”.

La diligència policial

L’atestat policial ressenya que durant la discussió amb la veïna, Celso D. R. estava “agressiu i violent” (insinuava que la dona pretenia robar-li) i que l’ha deixada tancada durant uns 20 minuts en el seu propi habitatge després d’haver-la agafada “fortament del canell i del coll”. La diligència també afig que, quan l’agent “intenta tranquil·litzar-lo”, el veí es gira “de manera violenta” i l’espenta contra la paret.

La denúncia contra els agents, per contra, sosté que l’home “va sorprendre in fraganti la seua veïna a l’interior del seu domicili” i que la seua actuació va “ser impecable”. “La persona que havia telefonat a la policia demanant auxili es va convertir, tot d’una, en la persona detinguda”, afig l’escrit.

“De l’escolta dels àudios entenem que, en un primer moment, els agents denunciats van actuar moguts per la seua ignorància i en la creença que estaven obrant correctament”, concedeix la representació jurídica del veí detingut. No obstant això, també argumenta que “queda fora de tot dubte” que els policies, “una vegada van caure en l’error que havien comés, van ordir un pla per a eximir-se de tota responsabilitat respecte de la detenció incorrecta”.

Els uniformats van imputar el veí de Vilamarxant un presumpte delicte d’atemptat contra agent de l’autoritat (amb penes de fins a quatre anys de presó), “amb ple coneixement de la seua falsedat i amb un temerari i absolut menyspreu cap a la veritat”, indica l’escrit. El detingut, segons la denúncia, “va ser sotmés injustament a un procés judicial per culpa del capritx, la negligència i la total irresponsabilitat d’uns agents de l’autoritat a qui no els va tremolar el pols a l’hora de fabricar una acusació falsa per un delicte de no poca importància contra un ciutadà innocent, amb l’única finalitat de cobrir-se l’esquena davant una actuació ja d’inici negligent”, conclou.

Aquest diari ha intentat obtindre, sense èxit, la versió de la Policia Local i de l’Ajuntament de Vilamarxant.