Mónica Oltra, l'amfitriona d'un nou projecte polític: "El PSOE arriba fins on arriba i fins on l'estirem"

"Aquelarre". La portaveu del PP a l'Ajuntament de València, María José Catalá, va donar amb una expressió que, involuntàriament, ha fet fortuna per a definir la trobada celebrada a València per a un (presumpte) nou projecte de l'esquerra espanyola. A l'acte, que ha unit a la vicepresidenta segona Yolanda Díaz, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la líder de Más Madrid, Mónica García; la vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra, i la diputada autonòmica de Ceuta i portaveu del Moviment per la Dignitat i la Ciutadania, Fatima Hamed *Hossain, van assistir entusiasmades aquest dissabte centenars de persones, especialment dones, de totes les edats.

També va haver-hi una quarantena de mitjans acreditats. Mónica Oltra s'ha convertit així en amfitriona d'un aquelarre que ha esbossat algunes línies d'una suposada candidatura per a les eleccions generals. "És el primer aquelarre al qual vinc i no me l'imaginava així", va dir Mónica García.

La presentadora de l'acte, Carolina Ferre, va preguntar a les protagonistes que no estan en l'oposició per les contradiccions de l'exercici del poder institucional. "El PSOE arriba fins on arriba, per què enganyar-nos. També sabem que arriba fins on arriba i fins on l'estirem, es porta així: estirant i de vegades afluixant", va dir Oltra mentre els al·ludits, amb els quals comparteix el Govern autonòmic, celebren el seu congrés a Benidorm.

Yolanda Díaz, més moderada, va contestar: "Et respondré a aqueixa pregunta quan deixe de ser ministra". La ministra de Treball va dir que la reforma laboral del PP "fou molt eficaç". "He tardat nou mesos a pujar els 15 euros el Salari Mínim Interprofessional", va lamentar en una de les poques referències als seus socis de govern que va deixar caure.

El teatre Olympia de València estava ple fins a la bandera. Les cinc dones que copaven l'escenari no es van referir en cap moment a l'orgànic, cosa estranya en un esdeveniment d'esquerres. Per contra, van apostar per llançar algunes línies estratègiques que es resumeixen en feminisme i igualtat, empatia i drets humans. "La política és la que es fa en l'AMPA de la meua filla", va resumir Yolanda Díaz, a qui el públic va rebre al crit de "presidenta".

"Donaré una dada"

La facultativa Mónica García va reivindicar l'oxitocina ("l'hormona que representem, que dóna assossec després de parir"). "Compartim una vocació i les ganes de transformar i millorar la vida de la gent", va afirmar la líder de Más Madrid.

Per a accedir a l'acte, la naturalesa del qual no era exactament ni electoral ni partidista, va haver-hi cues quilomètriques des de primera hora del matí. "Cal fer molts actes com aquest, hi ha molts reptes", va dir Ada Colau, que ha també assenyalà que està "feliç" per haver deixat Twitter. Quan Yolanda Díaz va pronunciar la seua ja mítica expressió "donaré una dada", el públic va esclatar en aplaudiments i riallades.

Mónica García també llançà un missatge a la perifèria: "Madrid us vol". "Malgrat totes les barbaritats que se senten, no sols us vol, us necessita", va postil·lar. D'altra banda, Fatima Hamed va lamentar que des de la capital "no s'empatitza amb els problemes dels de Ceuta".

A la trobada no hi assistiren massa caps visibles de Compromís, a excepció de la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, i del conseller d'Economia, Rafael Climent, al qual Oltra va agrair l'autoria del concepte de "econovida". Fins i tot els quadres més pròxims a Oltra dins de la coalició semblaven una mica desconcertats, encara que il·lusionats per l'èxit de la proposta. El perfil oficial en les xarxes socials de Compromís va fer com si la mediàtica trobada no existira.

Mónica García: "S'obri un nou cicle

L'estranya naturalesa de l'acte multitudinari va sorprendre tant en la formació valencianista com en Unides Podem, que va comptar amb la presència de la portaveu en les Corts Valencianes, Pilar Lima, i el vicepresident segon, Héctor Illueca, que fou alt càrrec de Yolanda Díaz en el ministeri. Díaz va traure a Illueca a la palestra quan va rememorar breument com visqué la caiguda de l'ocupació a l'inici de la crisi sanitària de la pandèmia de la COVID-19: "Em vaig asseure al meu despatx i em vaig desplomar".

Per a tancar la trobada, la presentadora (un dels rostres més populars de la cadena autonòmica À Punt) va demanar un titular a les cinc dones amb les quals compartia escenari. Aquests foren els titulars. Ada Colau: "Il·lusió, futur i esperança"; Mónica García: "S'obri un nou cicle en què les dones som protagonistes, farem política bonica"; Mónica Oltra: "Caminem juntes des de la diferència, des de l'escolta i l'amor"; Yolanda Díaz: "Caminem juntes amb vosaltres davant obrint-nos camí"; Fatima Hamed: "La política de la gent per a la gent, amb molta força pel canvi".

La vicepresidenta segona del Govern també va assegurar: "La percepció que hi ha al carrer és que som creïbles". "Ací tenim un projecte de país", va sentenciar Yolanda Díaz. Ara només falta saber com s'articularà.