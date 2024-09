Naix l'associació Famílies pel Valencià per a defendre l'ús del valencià a les aules

Famílies pel valencià llança una campanya perquè les famílies valencianes prenguen consciència de com d'enriquidor és per a les criatures, i com d'important és per al futur del valencià marcar la casella del valencià quan des de l'administració pública es faça “la consulta” als centres educatius, anunciada pel Conseller Rovira per a abans de Nadal.

La Llei de Llibertat Educativa, aprovada al juny de 2024 amb els vots de PP i Vox, deixa en mans de les famílies l'elecció de la proporció d'assignatures que vehicularà cada llengua durant les diferents etapes educatives. És a dir, que seran les famílies les que hauran de votar en cada curs quina de les dos llengües volen que siga la que utilitze el centre per a l'ensenyament dels seus fills i filles, per damunt de criteris pedagògics o lingüístics. Famílies pel Valencià denuncia que esta llei posa en risc l'ús i la normalització del valencià a les aules.

Així mateix, Famílies pel Valencia denuncia que aquesta llei amaga una afirmació tramposa ja que les famílies no tindran la possibilitat que els seus fills i filles estudien en la llengua triada i tot dependrà dels vots majoritaris i dels repartiments establerts per Conselleria.

A més, des de Famílies Pel Valencià es recalca que esta decisió no hauria de sotmetre's a votació per part de les famílies, sinó que hauria de quedar en mans de professionals docents, lingüístics i pedagogs, que vetlen pel bé curricular per a les xiquetes i xiquets. Hem de confiar en els i les professionals de l'educació com confiem en el personal sanitari.

Per tot això des de Famílies Pel Valencià es llança esta campanya dirigida d'una banda a les famílies, d'igual a igual, perquè prenguen consciència de la importància de matricular els seus fills i filles en valencià, i per una altra col·laborar colze a colze amb aquelles entitats que des de fa moltes dècades fan un treball encomiable en defensa del valencià.

Famílies Pel Valencià exigix la derogació de la Llei de Llibertat educativa i defensa que cal avançar cap a una educació que garantisca la veritable normalització de la llengua.