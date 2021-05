No, dissabte no es podrà vetlar a la Comunitat Valenciana encara que decaiga l’estat d’alarma

El president del Govern valencià, Ximo Puig, anunciarà en les pròximes hores les mesures que es mantindran vigents una vegada acabe l’estat d’alarma.

El Consell es debat entre divendres i dissabte per convocar la mesa interdepartamental, després de la qual farà públiques les noves restriccions. En qualsevol cas, haurà de publicar-les per la via d’urgència en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) perquè l’entrada en vigor es produïsca a partir de la mitjanit de dissabte, moment en què deixarà d’estar en vigor el marc jurídic excepcional que va aprovar el Govern central l’octubre de l’any passat.

Fins ara, les mesures aprovades per l’executiu valencià entraven en vigor el dilluns següent d’anunciar-se, però aquesta vegada ho faran coincidint amb el final de l’estat d’alarma, per evitar que la Comunitat Valenciana es quede 24 hores en uns llimbs jurídics i sense restriccions en vigor.

Com ha informat elDiario.es, el Govern valencià ha demanat l'aval del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) per a mantindre el toc de queda des de les 00.00 fins a les 06.00 hores de la matinada.

La Generalitat també ha demanat el pronunciament del TSJCV per a limitar les reunions a 10 persones i els aforaments en espais de culte al 75%, mesures que afectarien els drets fonamentals i per tant necessiten el vistiplau de la justícia, no així en el cas de les restriccions que afecten l'hostaleria i a la resta d'activitats afectades per la pandèmia.

En la jurisdicció contenciosa administrativa hi ha dues vies perquè una Administració autonòmica veja avalada una norma que afecta drets fonamentals de la ciutadania, com el toc de queda. Així doncs, la Generalitat Valenciana pot fer servir davant el TSJCV la via de l’autorització prèvia o la via de la ratificació (una vegada s’ha publicat la resolució ferma).

Fins ara, la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJCV ha sigut l’encarregada de decidir sobre les mesures sanitàries que han afectat els drets fonamentals, avalant les mesures de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. No obstant això, en una interlocutòria del 27 d’octubre passat, els magistrats suggereixen a l’executiu de Ximo Puig que opte per la via de l’autorització prèvia.

Fa poc, la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha autoritzat les mesures sanitàries acordades pel Govern balear després de l’alçament de l’estat d’alarma la matinada d’aquest dissabte al diumenge. Entre aquestes està prolongar fins al 23 de maig el toc de queda de 23 a 6.00 hores o limitacions a les reunions que es desenvolupen tant en espais públics com privats, a més de controls en aeroports i ports o límits d’aforament en els temples.