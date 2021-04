Només un 1,4% dels valencians cridats per Sanitat per vacunar-se refusen posar-se-la després d’acudir a la cita

L’1,46% de les 800.000 persones a qui la Conselleria de Sanitat havia oferit fins divendres passat 16 d’abril la primera dosi de la vacuna contra la COVID-19 van acudir a la cita, però van refusar posar-se-la.

Segons han informat fonts del departament que dirigeix Ana Barceló a elDiario.es, aquest percentatge de rebuig és 0,38 punts inferior al registrat al febrer i confirma que la necessitat d’immunitzar-se continua calant entre la població.

Per col·lectius, el rebuig és del 0,01% entre el personal de centres educatius i també és residual entre els que treballen en serveis essencials (0,08%) o en centres d’atenció especialitzada (0,52%).

Aquest percentatge està al voltant de l’1% entre els que viuen en residències (1,04%) i treballen en Atenció Primària (1,32%), mentre que en les plantilles dels centres sociosanitaris es comptabilitzen 3 rebutjos per cada 100 dosis declarades.

“En aquest moment, estan autoritzades per les agències reguladores de medicaments, i disponibles a la Comunitat Valenciana, les vacunes de Pfizer, Moderna i AstraZeneca i, com tots els medicaments, hi ha grups poblacionals per als quals no es recomanen, per exemple, en dones embarassades. De fet, en gestants, no hi ha prou evidència per a aconsellar-ne l’ús, encara que si la dona té un risc alt d’exposició, s’estudia el cas concret i se sospesen pros i contres", han explicat.

Per aquest motiu, els sistemes d’informació i registres valencians diferencien els rebutjos explícits (persones que acudeixen al centre de vacunació, però finalment decideixen no posar-se la vacuna) dels casos en què la vacunació està contraindicada (0,09 rebutjos per cada 100 dosis declarades).

Fins dimarts, la Comunitat Valenciana ha administrat un total d’1.319.7077 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies, 154.094 a Castelló, 479.196 a Alacant i 686.417 a València. Han rebut les dues dosis 316.968 persones.