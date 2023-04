El nou president del Port de València es marca com a objectiu aconseguir un acord amb la ciutat sobre l'ampliació

Diàleg, acords, sostenibilitat i una relació més bona del port amb la ciutat. Aquestes van ser les paraules més repetides dimarts en l’acte de presa de possessió del socialista Joan Calabuig com a nou president de l’Autoritat Portuària de València (APV). Paraules que es clavaven com uns dards en la figura del ja exresponsable del Port durant huit anys, el també socialista Aurelio Martínez, present en l’acte i que amb cara de circumstàncies va negar a preguntes dels periodistes que hagen sigut les seues assignatures pendents, especialment els problemes entre el port i la ciutat: “Jo no ho pense així”, va afirmar.

No obstant això, Calabuig va marcar distàncies d’una manera clara almenys quant al tarannà a l’hora d’afrontar l’ampliació nord, el projecte més polèmic i que més bambolles ha alçat entre els socis de Govern de Compromís i Unides Podem, així com en col·lectius veïnals i ecologistes. Caldrà veure, no obstant això, si aquest tarannà es tradueix en alguna cosa més que bones paraules.

“Hem d’escoltar, dialogar, minimitzar i contribuir a un desenvolupament harmònic amb el nostre entorn. No hi ha tantes diferències i hi ha molts més espais d’acord des de la convicció que ningú té tota la raó i tots tenen una mica de raó”, va dir Calabuig, que va afegir que “la sostenibilitat és essencial, no és l’època del desenvolupisme, es tracta de la nostra pròpia supervivència”.

Preguntat sobre si entre aquests possibles acords per a desbloquejar el projecte es considera la possibilitat de tramitar una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) que substituïsca la del 2007 i que analitze els canvis introduïts, tal com reclama l’alcalde de València, Joan Ribó, Calabuig no va ser clar i es va escudar en la decisió judicial que suspén la capacitat de decisió de l’APV: “La DIA és una qüestió que està pendent de saber a qui s’ha d’atribuir. En el cas que s’atribuïsca al mateix Port de València, nosaltres farem la faena a què ens obliga la llei, però jo sobretot el que vull és que en el futur les declaracions d’impacte ambiental no siguen una arma llancívola, ans al contrari, ha de ser un instrument per a garantir-nos a tots estar segurs que el nostre desenvolupament és sostenible i equilibrat. Per tant, ací també tot el diàleg possible amb Joan Ribó, amb qui espere veure’m d’ací a uns dies i parlarem d’aquesta qüestió també”.

Calabuig va afirmar que no té constància si el consell de ministres té previst aprovar en les pròximes setmanes el projecte constructiu dels nous molls en afirmar que de moment li agradaria “tindre temps d’analitzar en profunditat els diferents vessants de la terminal nord, de la qual cal compaginar tot el projecte econòmic i veure com es pot aliar amb tot l’entorn ciutadà i urbà per tindre la màxima sostenibilitat possible”.

Per part seua, l’alcalde Joan Ribó va comentar que no li han comunicat si se sol·licitarà una altra DIA: “No hem parlat de detalls d’aquest tipus, sí que s’ha parlat molt i el mateix Calabuig ha esmentat les externalitats del port evidents a les platges del sud i en l’augment de la mobilitat per al trasllat de contenidors i que això s’ha d’estudiar”.

Puig demana “responsabilitat i capacitat d’unió”

Durant l’acte de presa de possessió, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va agrair a Aurelio Martínez la seua manera de treballar “intensament” pel port amb una visió d’“aconseguir consolidar el primer port de la Mediterrània”. A partir d’ara, ha assenyalat, s’han de marcar “nous reptes”. “Això és un joc sempre de relleus i nous inicis, tenint en compte el que s’ha aconseguit”, va dir.

Puig va subratllar el “paper fonamental” del port de València per a consolidar la Comunitat Valenciana com a “pol del desenvolupament sostenible del sud d’Europa” i va destacar el potencial del port de València per a continuar generant progrés “des de la des de la seguretat, la responsabilitat i la capacitat d’unió”.

També va posar en valor que les decisions d’inversió com la gigafactoría de PowerCo a Sagunt “no hagueren sigut possibles” sense la connectivitat del port, la seua intermodalitat i la connexió amb el Corredor Mediterrani, que s’ha d’accelerar. En aquest mateix sentit, va cridar a “reforçar l’efecte tractor” del port com a “palanca fonamental” per a incrementar la competitivitat exportadora de les empreses de la Comunitat Valenciana.

De la seua banda, el president de Ports de l’Estat Álvaro Rodríguez Dapena va dir que s’ha de seguir el desenvolupament infraestructural del port per atendre la demanda creixent i va admetre que “falta treballar molt” en l’àmbit ferroviari per a superar els colls de botella en els accessos com els del Port de Sagunt i aconseguir l’“equilibri intermodal” que desplace càrrega des de la carretera al ferrocarril.

La vicealcaldessa socialista a l’Ajuntament de València, Sandra Gómez, va ressaltar “el diàleg, el consens i l’assossec” del nou president de l’Autoritat Portuària de València, Joan Calabuig, per a continuar millorant la relació de la ciutat amb el port. “És la persona idònia per a aquest nou inici en què és fonamental establir un conveni per al futur de la Marina, perquè és absolutament primordial que, una vegada liquidat el deute gràcies al govern de Pedro Sánchez, aquests terrenys parlen de talent, d’innovació, d’inversió, d’empreses i de generació d’ocupació i, per fer-ho, és molt important que la ciutat i la Generalitat Valenciana siguen part d’aquest nou inici de futur”, va manifestar.

Martínez afirma que l’ampliació és “vital”

El fins ara president de l’APV, Aurelio Martínez, va comentar que deixa el càrrec “satisfet” de la faena feta en els seus huit anys al capdavant de la gestió, de la qual va destacar l’impuls a la descarbonització del port de València, l’aposta pel ferrocarril i per projectes “estratègics” com l’ampliació nord, que “és vital per a la supervivència” d’aquesta infraestructura.

En un dinar col·loqui organitzat per Propeller Valencia, a què també va assistir Joan Calabuig, Martínez ha fet un balanç dels seus huit anys al capdavant de l’APV.

Martínez va resumir la seua gestió en nou pilars. El primer, una “nova vocació del port i la política comercial”, que concep les autoritats portuàries com un “hinterland actiu” en la captació de trànsits. En segon lloc es va referir al desenvolupament de la intermodalitat i l’impuls al ferrocarril, encara que “sense oblidar que més del 90% del trànsit continua anant al port per camió”.

El tercer pilar de la seua gestió ha sigut, segons Martínez, “el de la resta de les inversions estratègiques”, entre les quals ha destacat la terminal nord. “És fonamental per al port i el que em sap greu quan hem discutit és que la gent no puga entendre-ho així”, va expressar.

Sobre la zona d’activitats logístiques (ZAL) va reconéixer el fracàs rotund que ha suposat: “La vaig signar quan era conseller d’Economia fa 28 anys i me’n vaig i encara no està acceptada. És el meu malson, em persegueix”.

Aurelio Martínez va expressar el seu agraïment als empresaris logístics i marítims, al seu equip més pròxim, als mitjans de comunicació i al president de la Generalitat, Ximo Puig: “Quasi quan em va nomenar li vaig dir ja que volia anar-me’n, estic sis anys dient que volia anar-me’n i he aguantat estoicament”. Martínez ha tingut una retribució anual de 117.000 euros durant cadascun dels seus huit anys de president de l’APV.