Nous centres per a cobrir la demanda d'FP i la sostenibilitat ambiental marcaran el futur del Pla Edificant

La construcció de nous centres i la millora d'uns altres per a cobrir l'augment de la demanda en la Formació Professional (FP) i la necessitat d'adaptar les infraestructures escolars a la lluita contra el canvi climàtic són dos dels eixos principals que guiaran el futur del Pla Edificant.

Així ho ha assegurat el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, que ha reivindicat l'“efectivitat” d'aquest mecanisme, que ha permés, no sols reduir els barracons, sinó dur a terme actuacions en col·legis i instituts que d'una altra manera no s'haurien executat en quedar per davall d'altres prioritats.

Soler ha recalcat que el Botànic “va heretar 27 centres íntegrament en barracons, dels quals actualment només hi ha quatre”. Tres d'ells -CEIP Començar el dia de Torrevieja, CEIP Álvaro Esquerdo de la Vila Joiosa i CEIP Santa Quiteria d'Almassora- es troben en una fase d'obres “avançada” i el que queda és l'escoleta Santa Infància d'Elda (Alacant), on s'han trobat restes d'un convent.

Per al 'número 2' d'Educació, els barracons constitueixen l'assumpte “més mediàtic”, però ha recordat que en realitat no suposa el gruix de les obres que calia fer. En aquest sentit, ha detallat que, a data de 30 de novembre, Edificant contempla 780 actuacions, de les quals 337 corresponen a obra acabada, 132 començada, 283 estan per començar i 28 més estan en un moment d'estudi estructural o projecte. L'import delegat supera els 1.384 milions d'euros.

Ací ha defensat la fórmula de delegació als ajuntaments, que permet que les actuacions s'hagen pogut portar avant amb més fluïdesa. “Amb aquest pla s'ha demostrat que es poden dur a terme moltes més actuacions que si les haguérem fet directament per part de la Conselleria. No hauria sigut possible, encara que ens hagueren donat tots els diners del món”, ha asseverat.

Recalcular costos per l'alça de preus

A més, ha emfatitzat que els projectes s'han portat avant “sense sobrecostos”, encara que en els últims anys s'han registrat problemes, com la pandèmia de Covid, i la consegüent paralització d'obres, i, més recentment, l'augment dels preus, que ha provocat que en molts dels treballs s'haja hagut de “recalcular” costos.

Ara, el Pla Edificant -a part de continuar amb treballs de conservació i millora, que sempre són necessaris en el mapa escolar“, ha afirmat- s'orientarà a dues necessitats detectades en el sistema educatiu.

D'un costat, ha enumerat, l'increment de la demanda de la FP, ja que l'alumnat d'aquesta etapa ha crescut en vuit cursos un 34% i s'espera que continue pujant per l'interés que desperten projectes com la gigafactoria a Sagunt. Això es tradueix, per exemple, en la construcció de nous centres integrats.

D'altra banda, ha prosseguit, les polítiques de sostenibilitat ambiental es veuran també reflectides en les edificacions educatives amb la posada en marxa del programa '#ZERO, energia de proximitat', la primera fase de la qual preveu instal·lar plaques solars en un total de 114 instituts d'educació secundària repartits en 71 municipis de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu de reduir més de 9.000 tones de CO₂ a l'any i aconseguir un estalvi de 6,9 milions d'euros en la factura anual de la llum.