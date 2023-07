La nova titular valenciana de Justícia, de Vox, va ser assessora amb el conseller del PP condemnat pel cas Cooperació

De l’arena a la vicepresidència primera de la Generalitat, d’assessorar en la Conselleria de Cooperació Rafael Blasco a consellera de Justícia, de l’orde de Malta a la conselleria d’Agricultura. Així són els tres perfils que Vox ha triat com a responsables de les seues àrees en el Govern valencià en virtut de l’acord subscrit amb el PP.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana recull ja els nomenaments dels deu membres del Govern valencià que encapçala Carlos Mazón, que afirma haver triat “els millors” per al seu executiu. Segons el pacte entre PP i Vox, a la formació d’ultradreta li corresponen els titulars de les carteres de Cultura i Esport, que és també la vicepresidència del Govern; de Justícia i Interior i d’Agricultura, que se centrarà en el sector primari.

Fins dimecres, el de l’extorero Vicente Barrera era l’únic nom que s’havia fet oficial. Amic personal de Francisco Camps, a qui va anar a recolzar després de la seua absolució en el judici dels vestits, és llicenciat en Dret per la Universitat de València i empresari, una altra vocació familiar –el seu avi va ser un destacat empresari del tèxtil a Ontinyent–. El màxim representant de Vox en el Consell té participació en mercantils de la indústria agroalimentària, en el sector de la restauració i l’hostaleria, a més del món immobiliari. Barrera va penjar el capot fa dotze anys, després de 20 en les places i es va afiliar a Vox el 2018, on va començar com a coordinador a Ontinyent. El vicepresident i conseller de Cultura ha defensat la retirada de publicacions científiques i culturals en espais públics com a la biblioteca de Borriana sota l’argument de la influència catalanista.

La segona cartera que gestionarà Vox és Justícia i Interior i la seua nova titular és ja coneguda en el Consell. Elisa Núñez, doctora en Dret per la Universitat d’Alacant i llicenciada en Ciències Religioses per la Universitat Pontifícia de Comillas de Madrid, va ser assessora en la Conselleria de Cooperació que va dirigir Rafael Blasco, condemnat per corrupció per primera vegada el 2014. Núñez va treballar entre els anys 2008 i 2011 com a assessora del secretari autonòmic de la conselleria que dirigia Blasco, un expolític socialista que se’n va passar al PP amb Eduardo Zaplana i va acabar condemnat per corrupció. En aquell moment el departament rebia el nom d’Immigració i la lletrada va exercir en l’àmbit de la integració de Persones Immigrants i Estrangeres, així com en el diàleg interreligiós; participant en l’elaboració de diverses lleis, plans i programes autonòmics en aquesta matèria, segons consta en el seu currículum acadèmic.

Va estar a les ordres de Josep Maria Felip, secretari autonòmic d’Immigració, condemnat en el mateix cas que Blasco, que també va col·laborar amb l’actual consellera en la seua etapa investigadora, com figura en el repositori acadèmic. Actualment, és professora en la Universitat Catòlica de València i advocada en el torn d’ofici en matèria matrimonial i penal, a més de lletrada acreditada davant el Tribunal Eclesiàstic Metropolità de València. En el repartiment de competències ratificat en el decret no figura cap esment a la violència de gènere en aquesta cartera.

La tercera posició de poder de Vox és la d’Agricultura, que no tindrà competències en medi ambient ni en aigua. Des de dimecres, el departament el gestiona José Luis Aguirre, enginyer tècnic agrícola i diputat en la legislatura passada. Ha sigut vicepresident del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles, delegat de l’orde de Malta a València, on va treballar amb l’arquebisbe Carlos Osoro, i ha sigut director gerent de la Gran Associació de Beneficència, que gestiona l’escola concertada del mateix nom. Aguirre pertany al cercle d’amistats de Barrera, amb qui comparteix el mateix sector de negocis. Ha sigut durant dècades president del consell d’administració d’Atitlan, una empresa familiar dedicada al sector citrícola i a la compravenda de finques agrícoles i urbanes, responsabilitat de la qual va cessar el febrer passat. Aguirre va tindre un paper rellevant com a oposició a les polítiques del sector primari del Govern del Pacte del Botànic i assegura que defensar el sector serà la seua prioritat aquesta legislatura.