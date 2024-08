Ontinyent, Onda, Elda, Alcoi, Vila-real o Borriana, entre els municipis més barats d’Espanya per a llogar un habitatge

Sis dels 25 municipis més barats per llogar un habitatge a Espanya es troben a la Comunitat Valenciana i cap no supera els set euros per metre quadrat, segons un estudi realitzat pel portal Idealista.

En concret, Ontinyent (València) és el tercer municipi d'Espanya amb un preu mitjà més baix del lloguer, que se situa en 5,5 euros/m2. La localitat següent de la Comunitat Valenciana on més barat resulta llogar és Onda (Castelló), que amb 6,4 euro/m2 es troba en el dotzè lloc del rànquing nacional.

Elda i Alcoi (Alacant) ocupen la tretzena i catorzena posició amb un preu de 6,4 i 6,5 euros per metre quadrat, respectivament.

Per la seva banda, Vila-real (Castelló) està a la dissetena posició amb un preu de 6,6 euros per metre quadrat, i Borriana (Castelló) tanca la llista a la Comunitat Valenciana amb un preu de 6,7 euros per metre quadrat , empatant al rànquing amb diverses localitats espanyoles.

Jaén, el més barat d'Espanya

Úbeda, a la província de Jaén, és el municipi més barat per llogar un habitatge a Espanya, amb 5 euros al mes per cada metre quadrat de mitjana, segons un estudi realitzat per idealista, el principal marketplace immobiliari del sud d'Europa, basat en informe de preus del mes de juliol de 2024.

Tots els altres municipis tenen preus majors, sent Puertollano (Ciudad Real) qui ocupa la segona posició amb 5,4 euros/m2, seguit per Ontinyent (València) que se situa en 5,5 euros/m2 i Don Benito (Badajoz) amb 5,6 euros/m2. Els municipis de Valdepeñas (Ciudad Real) i Linares (Jaén) comparteixen un preu de 5,8 euros/m2, mentre que a Lucena (Còrdova) puja fins als 5,9 euros/m2.

Amb preus ja a partir dels 6 euros es troben Almansa (Albacete) que registra 6 euros/m2, Alcázar de San Juan (Ciudad Real) amb 6,1 euros/m2, Ponferrada (Lleó) amb 6,3 euros/m2, Mèrida (Badajoz) Onda (Castelló) i Elda (Alacant) amb 6,4 euros/m2 en tots tres casos. També a Alacant hi ha Alcoi, que comparteix preu amb la ciutat de Zamora amb 6,5 euros/m2.

Amb 6,6 euros/m2 al mes es troben les localitats de Molina de Segura (Múrcia) i Vila-real (Castelló), mentre que a Ciudad Real capital, Borriana (Castelló) i Ronda (Màlaga) el preu se situa en 6 ,7 euros/m2. A Talavera de la Reina (Toledo) els lloguers són a 6,8 euros/m2 ia Antequera (Màlaga), Utrera (Sevilla), Salobreña i Las Gabias (totes dues a Granada) arriben fins als 7 euros/m2.