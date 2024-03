‘Oratge de Falles’ per als dies grans de la festa: cels clars i fins a 26 graus a València

La dita popular “fa oratge de Falles” per a referir-se al clima solejat i càlid propi de la primavera es complirà en tota la seua extensió d’acord amb la previsió feta pública per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) amb vista als dies centrals de les festes.

Segons l’organisme, “després d’un cap de setmana fred, ventós i amb pluges, ens endinsem en una setmana que estarà marcada per l’estabilitat i les temperatures càlides” i, a partir de dimarts, “les condicions anticiclòniques d’estabilitat aniran imposant-se i probablement continuaran fins al dimarts 19, cosa que donarà lloc a cels clars, sense precipitacions i vent fluix amb brises”.

Des de l’Aemet han comentat que “la cosa més significativa poden ser les temperatures, que a partir de divendres poden ser càlides, pròximes a 25 graus, depenent de la zona de la ciutat i, de manera genèrica en altres localitats falleres, depenent de la major o menor proximitat a la mar”.

En aquestes situacions d’estabilitat i brises primaverals, “les temperatures són més baixes prop de la costa, on primer arriben les brises de la mar, que en zones de prelitoral o en barris de l’oest de la ciutat en el cas de València, on les brises arriben més tardanes”, sense descartar que algun dia dels últims tres grans les brises retarden la seua entrada i se superen els 25 graus.

En resum: “Falles meteorològicament tranquil·les, sense pluja, cel clar, vent fluix, brises i temperatures en ascens progressiu, i càlides a partir del pròxim divendres”.

Metrovalència ofereix servei 24 hores

La consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, ha anunciat que “Metrovalència facilitarà la mobilitat de manera ininterrompuda durant cinc dies seguits, des de la plantà fins a la cremà, els principals dies de les Falles”.

Pradas, que ha visitat dilluns les instal·lacions de València Sud, ha mantingut una trobada amb el director gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Alfonso Novo, i l’equip directiu de l’empresa per a conéixer els detalls del dispositiu especial previst. A més, en els tallers de València Sud ha comprovat les faenes de manteniment que es fan en les unitats de metro amb la finalitat de posar a punt aquests vehicles.

En paraules de Pradas, “amb el pla especial previst es millora la freqüència de pas en els moments de més demanda, com les mascletades, els castells de focs artificials o l’Ofrena, alhora que es prolonga el servei durant les nits d’aquests dies, duent a terme un servici ininterromput de 120 hores els principals dies de festa”.

Metrovalència ha programat 11.875 metros i tramvies aquests dies, que recorreran en conjunt 695.978 quilòmetres, cosa que equival a fer 17,3 voltes al món. En total, es podran a la disposició dels usuaris més de cinc milions de places per a cobrir els desplaçaments multitudinaris que es preveuen en les cinc principals jornades festives.

Enguany, la novetat en el metro són els reforços diürns durant el cap de setmana 16 i 17 de 10.30 a 21.00 per a facilitar els nombrosos desplaçaments que es preveuen, mentre que en el tramvia és el reforç de la Línia 10 la Nit del Foc, especialment en la parada de Ciutat Arts i Ciències-Justícia.

“La previsió de viatgers aquests cinc dies de servei ininterromput és arribar a 2,5 milions de desplaçaments, cosa que obliga a posar en circulació gairebé tots els metros i tramvies disponibles i comptar amb un gran dispositiu humà en tots els àmbits de gestió implicats, com ara post de comandament, atenció al client, tallers, manteniment d’instal·lacions, neteja i seguretat”, ha destacat Pradas.

Aquest servei evitarà 1,1 milions de desplaçaments de vehicles privats per València i la seua àrea metropolitana, cosa que contribuirà a deixar d’emetre 1.568 tones de CO₂ a l’atmosfera i estalviar 653.348 litres de combustible, equivalent a 1.053.850 euros.

Pradas ha recordat també que “en aquestes Falles, l’Abonament Jove Temporal permet viatjar de manera gratuïta en Metrobús, Metrovalència i EMT als menors de 31 anys i es manté la reducció del 50% en tots els títols multiviatge per a la resta de les persones usuàries”.

Tancament de Xàtiva i Colom

Les estacions de Xàtiva i Colom romandran tancades al públic durant la disparada de mascletades dels principals dies festius de les Falles, del 16 al 19 de març, seguint les recomanacions fetes per la Junta de Seguretat de la Subdelegació del Govern.

L’horari de tancament serà de 12.30 a 14.30 i l’objectiu és evitar aglomeracions que suposen qualsevol mena de risc per als ciutadans i visitants que per milers es concentren al centre de València per a gaudir de les tradicionals mascletades.

Metrovalència recomana als seus clients que utilitzen estacions alternatives per a aquests dies (Albereda, Plaça d’Espanya, Bailén i Àngel Guimerà, segons els orígens), se n’informen a través del web www.metrovalencia.es i les xarxes socials, i seguisquen en tot moment les indicacions de megafonia, teleindicadors i del personal d’FGV distribuïts per la xarxa.

Cal recordar que, del 15 al 19 de març, no està permés el transport de bicicletes ni patinets en tota la xarxa, que es recomana que les cadires infantils es pleguen dins de les instal·lacions i que està prohibit transportar o disparar material pirotècnic, fumar, consumir begudes alcohòliques o estupefaents, així com accedir-hi amb globus per a evitar possibles contactes amb la catenària.