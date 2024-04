Óscar Puente anuncia que l’ampliació del port de València s’adjudicarà a l’estiu, si “el jutjat no ens la tira cap arrere”

El Govern preveu que l’adjudicació de les obres de la nova terminal de contenidors en l’ampliació nord del port de València, amb un pressupost de 650 milions d’euros, tinga lloc el juny o el juliol d’enguany. El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ho va anunciar dilluns en un desdejuni informatiu d’Europa Press, en què va defensar que no és previsible que l’ampliació es paralitze per les pressions que el seu soci de Govern, Sumar, fa per qüestions mediambientals.

“L’únic perill seria que un jutjat ens la tirara cap arrere i de moment la resolució de les mesures cautelars ens ha donat la raó. Per tant, no és previsible que hi haja cap mena d’incidència i la cosa més lògica és que l’obra, que m’han dit que cap a juny o juliol estarà adjudicada, comence en termini”, va dir.

El mes de març passat la secció 5 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va denegar la suspensió cautelar de la licitació del contracte per a les obres aprovades per l’Autoritat Portuària (APV) el 22 de desembre de 2023.

L’associació ciutadana Per l’Horta, en nom de la Comissió Ciutat-Port, plataforma veïnal i ecologista contrària a l’ampliació nord del port de València, va denunciar que la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007 no empara els canvis implementats en el projecte.

A més d’aquest contenciós del qual encara s’ha de saber la sentència definitiva, n’hi ha dos més de pendents de resolució. El primer, també en l’àmbit del TSJCV, sobre l’aprovació del projecte constructiu dels molls nous, analitza la idoneïtat de la DIA del 2007. El segon, en el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, aborda la resolució del Ministeri de Transició Ecològica per la qual es va atorgar a l’APV la condició d’òrgan substantiu del projecte en detriment de Ports de l’Estat, cosa que li permet decidir sobre la necessitat d’una declaració d’impacte ambiental. En aquest últim cas, es va suspendre cautelarment la resolució esmentada. Una altra demanda contra el trasllat de la terminal de creuers es va desestimar fa poc.

Empreses interessades a executar les obres

Una de les UTE que han presentat la seua oferta és la composta per Acciona Construcción, Jan de Nul i Grupo Bertolín. També opta a l’adjudicació la unió composta per Dragados (ACS), Rover Maritime, Torrescamara, Dredging International España i Dravo.

La tercera UTE interessada és la que formen FCC Construcción, Pavasal i Boscalis. Finalment, participa en el procés la unió de Sacyr Construcción, Sociedad Anónima Trabajos y Obras, Becsa, Agrupación Quinovart Obras y Servicios Hispania.