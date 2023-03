El parlament autonòmic tomba les propostes del PSPV per a sancionar consumidors i locals de prostitució

El parlament valencià tomba les dues proposicions de llei del PSPV per a sancionar la demanda de prostitució a la Comunitat Valenciana. Els socialistes es queden sols amb el PP en la defensa del procediment de lectura única, la via perquè les mesures entraren en vigor enguany, en l’últim ple de les Corts Valencianes abans de les eleccions.

La majoria parlamentària ha acceptat admetre a tràmit la proposta per al seu debat, però en conjunt ha rebutjat el procediment, que no admet participació pública ni esmenes. Així doncs, encara que les dues iniciatives presentades superen el primer filtre parlamentari, perquè tots els partits hi coincideixen, la dissolució imminent de les Corts per a les eleccions del 28 de maig fa inviable que avance. La iniciativa, com la resta de les propostes presentades i no aprovades, decaurà.

El portaveu adjunt del PSPV, José Muñoz, ha instat la resta de les formacions a posicionar-se sobre la prostitució i considera que “s’equivoquen” els que no donen suport a la mesura. “Fent el primer pas per a posar fi a aquesta xacra, hui el PSPV l’encerta i la resta s’equivoquen”, ha defensat.

Les propostes del PSPV plantegen modificar la llei de carreteres i d’espectacles públics per prohibir els anuncis de prostitució o qualsevol mena de sexe pagat en carreteres i per prohibir la prostitució en els establiments afectats per la llei d’espectacles, sancionant greument qualsevol col·laboració del local. Els socialistes remarquen que no són mesures punitivistes ni sancionen les dones en situació de prostitució, sinó que persegueixen “el puter i el proxeneta” i advoquen per considerar aquestes dones víctimes de violència de gènere. Les mesures no tenen el suport de la Conselleria d’Igualtat, que considera que poden agreujar el problema pel fet de fer-lo clandestí.

Un informe encarregat per aquest departament a la Universitat Autònoma de Barcelona, elaborat per una experta en dret penal i violència sexual, conclou que “són desaconsellables les mesures legislatives que preveuen l’abordatge de la prostitució exclusivament des del punt de vista punitiu i són preferibles mesures dirigides a la descriminalització de la prostitució, a la intervenció socioeducativa amb clients potencials, a la protecció dels drets de les treballadores sexuals, així com a la creació de polítiques que faciliten alternatives laborals per als que vulguen abandonar l’activitat”.

Els grups parlamentaris advoquen per mesures que eviten l’explotació sexual, però no hi ha consens en la manera com s’ha d’abordar. Per això han votat a favor de l’admissió a tràmit, però no del procediment ràpid d’aprovació. “La lectura única no pot ser una eina per a aprovar qüestions tan estructurals i que tenen tants vessants” ha defensat la portaveu de Compromís, Papi Robles, que reclama un procés de debat ampli sobre aquesta qüestió. Per part d’Unides Podem, el tercer soci del Pacte del Botànic, Pilar Lima critica que es presente en l’últim ple, “sense procés participatiu” i s’aborde “només des de la part punitiva”, sense “escoltar les dones prostituïdes”.

La portaveu del PP, María José Catalá, ha indicat que està d’acord amb el fons de la llei, però creu que “es deixa un buit per a la prostitució en l’àmbit clandestí i privat”. La popular advoca per una “llei contra el tràfic” en general, i considera que “la tramitació és molt precària”, sense informes del Consell ni participació pública, però ha votat a favor. En Ciutadans han criticat les presses amb la tramitació, però han defensat la legalització de la prostitució, perquè “qui vulga exercir-la lliurement i voluntàriament, ho faça”, en paraules de la seua portaveu, Mamen Peris. Per part de Vox, han considerat que els socialistes actuen amb “frivolitat” i busquen obtindre un “rèdit electoralista en aquest últim ple”.