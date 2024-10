El partit autonòmic de Rodríguez llança el debat del llistó electoral per a acabar amb la “sobrerepresentació” de PP i PSPV

Unió Municipalista, el partit que integra a gran part dels partits independents de caràcter municipal i al qual aspira dirigir Jorge Rodríguez en la Comunitat Valenciana, té els seus ulls posats en les Corts Valencianes. Però per a preparar el camí, el primer pas que està treballant és recuperar el debat de la rebaixa del llistó electoral autonòmic, per a reduir-lo del 5% al 3%. Rodríguez assenyala que la proposta, que s'impulsarà a través d'una ILP (Iniciativa Legislativa Popular), persegueix “acabar amb la sobrerepresentació dels partits grans”.

Així ho assenyalava en la seua compareixença aquest dijous per a presentar la seua candidatura per a liderar el partit d'Unió Municipalista -en la qual s'integra la seua formació, Ens Uneix- en la Comunitat Valenciana. Rodríguez ha afirmat que la suma dels regidors i alcaldes que estan en partits locals independents dins d'Unió Municipalista els situa com a “tercera força en representació en la Comunitat Valenciana”, la qual cosa ha obert la possibilitat de plantejar presentar una llista autonòmica.

No obstant això, l'alcalde d'Ontinyent adverteix sobre les seues possibilitats d'entrar en les Corts. “No hem fet els càlculs, hem de ser molt humils, de moment tenim una implantació local”, ha assegurat. Rodríguez, ha apuntat que no volen ser “un gegant amb els peus de fang”, i que abans de presentar-se ho avaluaran “amb molta cura”. Jorge Rodríguez reconegut que han de pensar “si tenim alguna cosa a aportar”, al mateix temps que ha apuntat que el que si que tenen és capacitat de “influir en l'àmbit local”.

Sobre el llistó electoral, Rodríguez es pregunta si la ciutadania està sent representada “com cal”, o si la desafecció cap a la política també va lligada a la “falta de representativitat” per la “sobrerepresentació” dels partits grans. Recorda que aquest ha sigut un debat “que ve de llarg” i el PSPV ha estat d'acord, i lamenta que els partits grans l'han secundat quan han estat en l'oposició, però s'han oblidat quan han arribat al govern. No obstant això, i admetent ser “honest”, ha apuntat que “als partits que no som ningú, com el nostre, solem estar d'acord, però si un dia arribàrem al 35% estaríem en contra”.

Sobre els temps a seguir, únicament assenyalen que el primer objectiu és arreplegar les signatures durant el primer trimestre de l'any, però també fer pedagogia en la gent per a explicar el projecte. Alhora, l'alcalde d'Ontinyent també ha anunciat que contactaran amb els grans partits -PP, PSPV i Compromís- per a traslladar-los les seues demandes.

Jorge Rodríguez ha afirmat que el que busquen és “ampliar l'arc parlamentari”, mentre també assenyalava que d'haver-se aprovat aquesta rebaixa l'actual situació de la política autonòmica podria ser diferent. “En el seu moment, probablement hauria canviat el Govern de la Generalitat perquè Sumar-Podemos hauria entrat, i s'hauria pogut tancar amb Ciutadans si no haguera estat en ple procés de descomposició”.

Líder autonòmic d'Unió Municipalista

L'alcalde d'Ontinyent compareixia per a presentar la seua candidatura per a liderar Unió Municipalista en la Comunitat Valenciana, un lideratge que té pràcticament garantit ja que encapçalarà l'única llista que es presentarà al congrés autonòmic constituent aquest dissabte 26 d'octubre, precisament a Ontinyent.

Jorge Rodríguez liderarà així una candidatura de 21 membres que assegura serà “transversal, paritària i amb diversitat territorial”, si bé encara no té tots els noms tancats. Entre els seus objectius -assenyala-, estan les infraestructures, l'economia sostenible i el repte de la despoblació, i sempre des de la necessitat de la proximitat.

Preguntat per la ideologia de la formació Rodríguez, ha apuntat que “un ve d'on ve”, en referència a la seua antiga militància en el PSPV, però ha matisat que “els partits han de ser útils a la societat i estar a cada moment en el teu lloc”.