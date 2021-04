La pedra en la sabata de Francisco Camps: una única causa pendent amenaça encara a l’expresident valencià de l’època de la corrupció

L’expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps fa acció de tornar a la primera línia política amb el que sempre ha sigut el seu partit, i es postula com a candidat del PP a l’Ajuntament de València seguint el deixant de qui va ser una de les seues grans referències: la difunta alcaldessa Rita Barberá. Ho ha dit per activa i per passiva per a incomoditat, i fins i tot espant, dels dirigents populars valencians, que proclamen que han passat pàgina dels temps de la corrupció.

Aquesta setmana, Camps, que va ser el dirigent més poderós d’aquella època que el PP vol oblidar, s’ha deslliurat d’una de les causes en què estava investigat. L’Audiència Provincial ha avalat el sobreseïment de la investigació per la visita del papa Benet XVI a València el 2006 a causa de la naturalesa privada de la Fundació V Trobada Mundial de les Famílies, malgrat que el 75% del seu capital era públic i que el seu deute milionari va ser assumit per la Generalitat Valenciana.

L’expresident atribueix les seues imputacions judicials a una mena de conspiració socialista en contra seua amb l’ajuda de l’“aparell mediàtic del socialcomunisme”. Però, tot i que s’ha deslliurat d’unes quantes, encara té alguna causa pendent.

Dotze anys després del judici pels vestits que va rebre de la trama Gürtel, en què va ser declarat no culpable per jurat, a Camps encara li queden pendents una causa en l’Audiència Nacional, també pel cas Gürtel, i la que investiga el Jutjat d’Instrucció número 2 de València per l’aval a l’empresa Valmor, promotora dels primers premis de Fórmula 1.

En l’Audiència Nacional està imputat per pretesament donar instruccions a la directora general de Promoció Institucional llavors Dora Ibars per a afavorir Orange Market, empresa de la trama Gürtel a València, en el muntatge de l’expositor en Fitur, el cost del qual va ascendir a 366.529 euros.

La causa va nàixer arran de la confessió de la seua antiga mà dreta, l’exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa, i d’Álvaro Pérez El Bigotes, responsable d’Orange Market. La Fiscalia Anticorrupció demana dos anys i sis mesos de presó i inhabilitació per a càrrec públic durant 10 anys per a l’expresident per delictes de prevaricació i frau.

En la causa pels avals a Valmor en la Fórmula 1, el camí es presenta lliure. El ministeri fiscal n’ha sol·licitat l’arxivament i la Intervenció de la Generalitat afirma que no hi hagué delicte en l’aval. L’interventor que ha exonerat Camps, tal com va publicar aquest diari, va ser auditor delegat quan es va construir el circuit. El pròxim 25 de maig declararà la directora general de l’Advocacia de la Generalitat en el marc d’aquesta causa, a petició de la defensa de Camps, que exerceix l’advocat Pablo Delgado.

L’expresident ha eixit airós d’altres investigacions. A més de l’absolució per un jurat popular en el judici dels vestits de la trama Gürtel, es va arxivar la investigació dels contractes per a la construcció del circuit de la Fórmula 1 a València. A això se suma la carpetada aquesta setmana a la causa de la visita del papa.

El pelegrinatge judicial de Camps pogué ser encara més inflat en altres presumptes casos de corrupció pels quals el jutge instructor o la Fiscalia van sol·licitar en va la seua imputació. Va ser el cas de la contractació de les pantalles que van retransmetre als carrers de València la visita del Papa; el cas Nóos, en què el TSJ valencià es va negar a acusar per uns fets pels quals sí que hi hagué acusació a les Balears; la contractació del Centre de Convencions de Castelló a l’arquitecte Santiago Calatrava o la investigació per delictes electorals del PP valencià entre el 2007 i el 2011.

La pretesa conspiració socialista sembla que no ha culminat encara.