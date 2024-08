Per què Compromís considera Óscar Puente “el pitjor ministre d’aquest Govern”

“Puc afirmar que, per a Compromís en general i per a mi en particular, Óscar Puente és el pitjor ministre que hi ha en aquests moments en el Govern de l’Estat, no sols pel fons de les polítiques que desenvolupa, sinó per la forma com du a terme aquesta política”. La diputada de Compromís en el Congrés i portaveu adjunta de Sumar, Àgueda Micó, es va pronunciar així de contundent dilluns al matí en una entrevista en À Punt preguntada per les explicacions del ministre de Transports sobre la situació de l’alta velocitat i les Rodalies.

Micó va posar com a exemple la visita del ministre a València per a anunciar l’aprovació de les obres d’ampliació del port de València amb brindis inclòs amb el president del Govern valencià, Carlos Mazón, i amb l’alcaldessa, María José Catalá: “Sabia que és un tema molt delicat en què hi ha problemes ambientals i judicials, que és una obra molt polèmica ací i que és motiu de confrontació amb Compromís, que hem sigut socis de Govern en la Generalitat Valenciana i que ara els donem suport en el Govern estatal”, va lamentar en al·lusió a les formes de Puente.

La diputada valencianista va criticar també que parle ara “de les ampliacions dels aeroports de l’Altet i de Manises sense tindre en compte els problemes de turistificació i sequera que tenim”, i sobre el transport ferroviari a la Comunitat Valenciana va comentar: “Que vinga a dir que la gent que utilitza el transport ferroviari ho fa encantadíssima és un insult per a la intel·ligència dels valencians i valencianes que fa anys que patim unes Rodalies que no estan a l’altura. Per tant, hauria de ser més humil amb les declaracions que fa, perquè el que fa és enfadar tothom i no donar solucions reals als problemes de les infraestructures ferroviàries, que són essencials i necessàries per a fer una transició ecològica”.

Preguntada per les declaracions en una entrevista en Levante-EMV en què afirmava que “les autonomies s’han convertit en ens que només demanen diners al papà Govern d’Espanya”, Micó es va mostrar contrariada amb aquestes paraules en afirmar que “hi ha comunitats, com la valenciana, que estan governades pel PP que el que fan és reclamar un finançament millor, mentre abaixen els impostos als més rics, cosa que és una actitud hipòcrita, però evidentment a Óscar Puente el que li diria és que el papà Estat som tots i totes, els valencians i les valencianes que paguem impostos cada dia som l’Estat, per tant, el Govern no és l’única institució de l’Estat, també ho són les autonomies”.

Micó ha recordat que “la Constitució mateixa estableix que som les comunitats autònomes les que tenim les competències bàsiques de l’estat del benestar, com la sanitat, l’educació o els serveis socials, per tant, el que hauria de fer Óscar Puente és tancar la boca i donar un finançament més just a les institucions de l’Estat que despleguem les competències més importants en el dia a dia de la gent”.

Sobre el suport que Compromís dona al Govern, malgrat totes aquestes situacions, la també portaveu adjunta de Sumar va argumentar que tenen “un pacte de Govern amb el PSOE que estableix que hi haurà un nou sistema de finançament i el Govern té l’obligació de complir el seu acord; si no ho fa, deixarà de tindre el suport de Compromís. És una cosa que ja havia d’haver passat en els pressupostos del 2024 i ara tenim una ocasió que faça una compensació en els pressupostos del 2025”.

En aquesta línia, va posar com a condició per a aprovar els pressupostos generals l’aprovació del mecanisme de compensació fins que hi haja un nou sistema de finançament: “Compromís reclama una compensació d’aquest infrafinançament i parlem anualment entre 1.200 i 1.300 milions d’euros addicionals en els comptes de l’Estat”.