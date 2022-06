Per què el desmuntatge del dic de l’ampliació del port de València no implica la devolució de fons europeus

La possibilitat d’incórrer en multes de la Unió Europea si es desmunten els dics de la polèmica ampliació nord del port de València construïts entre els anys 2008 i 2012 és un dels arguments més recurrents, alhora que incert, dels defensors de la nova terminal de contenidors.

Mentre que Unides Podem i Compromís, juntament amb entitats com la Federació d’Associacions Veïnals i la Comissió Ciutat-Port, s’han mostrat en contra de l’ampliació i han defensat l’eliminació dels dics de recer per l’erosió que han causat a les platges del sud, des del PSPV, PP, Ciutadans, Vox i la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) han donat suport a l’execució de la infraestructura, assegurant entre altres coses que els dics no es poden llevar i que, com que han sigut finançats amb fons europeus, es podria incórrer en una sanció.

Els dics de recer, les obres dels quals van acabar el 2012, van tindre un cost de 203 milions d’euros, dels quals 74 van ser aportats per la Unió Europea.

No obstant això, la Comissió Europea considera com a norma general que les condicions dels projectes que finança s’han de mantindre almenys cinc anys des que es concedeixen les ajudes, tal com va argumentar Europa en el cas del pont giratori del port que va investigar l’eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero.

D’aquesta manera, és perfectament executable el desmuntatge dels dics. De fet, el projecte constructiu del moll de contenidors presentat per l’APV preveu un gran nombre de demolicions d’obres ja executades i finançades amb els 74 milions esmentats procedents d’Europa.

En concret, segons el projecte mateix, “es durà a terme la retirada del contradic nord i les motes emergida i submergida que se situen actualment en la dàrsena”. També es requereix “la demolició d’estructures i la retirada d’instal·lacions i materials del moll de creuers actual, així com el reflotament d’11 calaixos almenys dels 16 que el formen”.

Demolició del far històric

Una altra demolició que inclou el projecte, encara que aquesta no està vinculada a fons europeus, és la del far històric, del qual es construirà una rèplica en un lloc per determinar. Segons el projecte, “per augmentar la seguretat de la maniobra dels vaixells, s’ha dissenyat la retirada de la plataforma del far de manera que es prolonguen les alineacions dels dics nord i est”. Això implica “la retirada dels blocs de fonamentació i protecció, així com dels murs i els edificis existents actualment en la zona”.

L’antic far de València “es vol mantindre com a imatge del port, malgrat no estar en ús, i s’ha valorat la possibilitat de traslladar-lo”. Per fer-ho, “l’empresa Intemac ha dut a terme un estudi en què analitza la viabilitat d’aquest trasllat, i ha conclòs que no es considera viable tret de condicionants no tècnics que exigisquen mantindre’l, i en aquest cas caldrien operacions complexes i costoses per al trasllat, la reconstrucció i/o la reparació”. Per això, s’ha optat “per construir una rèplica en una nova localització”.

Com a objectiu de disseny, “la geometria i l’acabat del far nou ha de reproduir com més fidelment millor l’aparença del far antic”. Aquesta geometria “s’ha obtingut d’inspeccions recents, de la consulta del projecte de construcció del far original de València (1890), així com del projecte constructiu relatiu al trasllat a l’emplaçament actual (1928)”.