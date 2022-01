Per fi una targeta per a tot el transport en l’àrea metropolitana de València: la Generalitat llança Suma, amb descomptes de fins al 55%

Els preus excessius o els problemes de coordinació entre les diferents formes de transport públic deixaran de ser una excusa per als més poc inclinats a deixar a casa el vehicle privat per moure’s per València i la seua àrea metropolitana.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha anunciat dilluns que dilluns que ve, 31 de gener, entraran en funcionament els nous títols de transport Suma, que integren per primera vegada, en una sola targeta i amb el mateix preu, el transport públic de l’àrea metropolitana de València de Metrovalència, Metrobús, EMT i Renfe-Rodalia.

Així doncs, el conseller ha presentat el nou disseny de la targeta Suma i ha ressaltat que els nous títols “no sols fan més senzill i còmode l’ús del transport públic, sinó que suposaran una rebaixa important de tarifes”. Així doncs, amb relació als preus actuals, Suma 10 (abonaments de 10 viatges per a qualsevol modalitat) tindrà una rebaixa entre l’11% i el 55%; Suma Mensual, entre el 23 i el 40%, i Suma Mensual Jove, un 15% addicional sobre els altres descomptes mensuals.

La nova targeta té un preu de 2 euros, 4 euros si es personalitza amb la foto de l’usuari, mentre els usuaris d’aquestes targetes en la versió Móbilis podran continuar usant-la, recarregant els abonaments que vulguen, però amb els preus nous derivats de la modificació zonal. Els que tinguen abonaments propis de Metrovalència tindran sis mesos de termini per a poder gastar-los, encara que la targeta moneder TuiN continuarà funcionant amb normalitat.

Segons ha explicat el conseller, a partir del dilluns pròxim, “amb un sol bitllet es podrà viatjar en Metrovalència, Metrobús, Rodalia o EMT, també entrarà en vigor la simplificació zonal, i de quatre zones geogràfiques es passarà a dues, cosa que facilitarà també l’ús del transport metropolità”.

La Generalitat, a través de l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), ha invertit 20 milions d’euros per dur a terme aquesta iniciativa que, com ha indicat Arcadi España, “és una aposta significativa pel transport públic metropolità, per la descarbonització, per descongestionar les ciutats i cuidar el medi ambient”.

Aquesta iniciativa s’uneix a unes altres ja posades en marxa per la conselleria per a potenciar el transport públic en l’àrea metropolitana de València “amb més serveis i millors infraestructures i gestió”, entre les quals el titular d’Obres Públiques ha destacat les llançadores als parcs industrials, les noves línies d’autobús posades en marxa i l’ampliació de Metrovalència, especialment la Línia 10, “les obres de la qual estan molt avançades i s’espera que aquesta primavera siga una realitat, depenent del que tarden les proves de seguretat, a més de les futures L11 i L12”.

En concret, s’espera que la nova línia 10 de tramvia entre Russafa i Natzaret entre en funcionament a l’abril, al mateix temps que la connexió per als vianants entre la nova estació del carrer d’Alacant i la de Bailén. A més, a mitjan febrer es recuperarà el servei nocturn dels caps de setmana suprimit per la irrupció de la pandèmia.

Suma 10

Amb l’objectiu de facilitar una bona adaptació als títols, Suma 10, els bons de 10 viatges, es podran adquirir en tots els punts de venda habituals on es compren els títols propis dels operadors (quioscos, estancs, màquines automàtiques de Metrovalència i Renfe). Aquest bo permet un transbord gratuït en un termini màxim de 90 minuts en zona A i de 110 minuts en zona B.

A més, els nous títols Suma es podran carregar en les antigues targetes Móbilis, per la qual cosa no caldrà comprar nous suports per a aquesta mena de títols.

D’altra banda, en els primers mesos d’integració tarifària es farà un esforç important per a reforçar l’atenció personal al client en diferents punts de l’àrea metropolitana. Des de hui, en el web de l’Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV) ja es pot consultar informació extensa sobre els títols i hi ha un apartat de preguntes freqüents sobre la integració tarifària.

Noves tarifes amb Renfe i més econòmiques

Les noves tarifes que inclouen Renfe seran Suma 10, de 8 euros per a una zona, davant dels actuals 9 euros i 15,50 euros; 12 euros per a dues zones que substitueix als de 20,90 euros i 26,90 euros d’ara, i 20 euros per a l’aeroport davant dels 26,90 en vigor. Quant al Suma Mensual costarà 35 euros una zona, 53 euros dues zones, el mateix que l’aeroport. Actualment els preus d’aquest abonament mensual oscil·len entre 45 euros i 79,10 euros.

A més del benefici econòmic consegüent, amb aquests nous títols es fomenta la intermodalitat amb transbord gratuït durant 90 minuts en una zona i 110 en dues.