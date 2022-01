Per què revoquen els jutges l’estatut de protecció atorgat per l’Agència Valenciana Antifrau a un cap d’Urbanisme

El cap d’Urbanisme de l’Ajuntament de Los Montesinos, que va denunciar davant els tribunals presumptes irregularitats, s’ha quedat sense l’estatus de protecció que li va atorgar l’Agència Valenciana Antifrau (AVA).

La secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimat el recurs presentat per l’alcalde socialista de Los Montesinos, José Manuel Butrón Sánchez, i ha anul·lat la resolució de l’organisme contra el frau dirigit per Joan Llinares que protegeix el funcionari arran d’haver denunciat presumptes il·legalitats en el funcionament de la discoteca Revival i altres edificacions de la localitat de la comarca del Baix Segura.

La decisió contrasta amb la directiva de la Comissió Europea de protecció sobre protecció a les persones denunciants de presumptes casos de corrupció. La denúncia del cap d’Urbanisme del consistori, que va aportar “informació de rellevància” per a la causa, va ser arxivada pel Jutjat d’Instrucció número 2 de Torrevella per prescripció.

La resolució de l’AVA decretava el cessament de les “intimidacions i represàlies” cap al funcionari i afegia que “no podrà patir aïllament, persecució o empitjorament de les condicions laborals o professionals ni cap mena de mesura que implique qualsevol forma de perjudici o discriminació”. També instava l’alcalde José Manuel Butrón a exercir “accions correctores” sobre la situació del funcionari i a abonar-li les indemnitzacions per danys i perjudicis pels costos de la defensa jurídica que el cap d’Urbanisme va sufragar “per defensar-se d’acusacions que s’han arxivat pels tribunals”.

Antifrau ressenyava els “atacs i lesions” que ha patit, així com la “fustigació, assetjament i aïllament”, a més de “desemborsaments econòmics difícils de sufragar” per a “exercir el seu dret a la defensa”. L’ajuntament alacantí va tramitar un expedient disciplinari contra l’empleat públic, finalment arxivat, després del sobreseïment lliure i l’arxivament d’una denúncia interposada per l’alcalde contra el cap d’Urbanisme per un presumpte delicte de negociacions prohibides a funcionaris.

La interlocutòria de l’Audiència Provincial d’Alacant que va decretar el sobreseïment de la denúncia considerava que es tractava d’“afeblir la posició” del funcionari després de la seua denúncia per les preteses irregularitats de la discoteca Revival, situada en una zona especialment protegida del Parc Natural de les Llacunes de Torrevella i La Mata.

L’Ajuntament de Los Montesinos, governat per Butrón des del 1991, va recórrer contra la resolució de l’AVA argumentant la falta de competència de l’organisme, ja que la denúncia del cap d’Urbanisme s’investigava en un jutjat, a més de la intromissió en les competències d’àmbit local.

“Assetjament i fustigació”

Antifrau, de la seua banda, argumentava que la protecció del funcionari denunciant és un “procediment diferent i independent” de les investigacions que du a terme l’AVA. De fet, Antifrau va investigar l’Ajuntament de Los Montesinos per l’externalització de serveis jurídics, un assumpte diferent del que va denunciar el funcionari.

L’organisme de lluita contra el frau destacava l’“alta conflictivitat judicial” que li ha suposat al cap d’Urbanisme pel fet d’haver denunciat presumptes delictes contra l’ordenació del territori, prevaricació i falsedat documental (unes diligències finalment arxivades per prescripció). Així justificava l’atorgament de l’estatus de persona denunciant, després del “assetjament i fustigació” patits. “Precisament raó per la qual s’ha creat aquesta agència i s’ha instruït la figura de l’estatut de la persona denunciant”, afegia.

La secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJCV entén que l’AVA només ha de protegir els funcionaris que denuncien irregularitats davant el mateix organisme (i no davant la justícia). “En la interpretació d’aquesta Sala, l’estatut de persona denunciant a atorgar, si escau, per l’Agència Antifrau ha de portar causa de denúncies presentades precisament davant l’organisme públic autonòmic, no davant l’autoritat judicial”, diu la sentència.

El TSJCV també titla de “millorable” la redacció del precepte legislatiu que regula l’estatus de protecció a persones denunciants. La resolució considera que les resolucions de l’AVA sobre el cap d’Urbanisme de Los Montesinos són contràries a dret per incórrer en vici de nul·litat i les deixa sense efecte. La sentència no és ferma i, segons ha confirmat aquest diari, ha sigut recorreguda.