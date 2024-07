La Plaça de Bous de València torna a activar la llotja infantil per a la Fira de Juliol en plena polèmica pels correbous simulats

La Plaça de Bous de València ha posat en marxa de nou la polèmica iniciativa de la llotja infantil per a les corregudes de bous de la Fira de Juliol. Des de l’empresa gestora del recinte han afirmat que “sis temporades avalen un dels projectes més interessants i ambiciosos que es coneixen per al futur de la tauromàquia: ensenyar als més joves l’essència i la litúrgia del toreig”. D’aquesta manera, la firma Espacios Nautalia 360, amb la col·laboració de Bou Fora, posarà en marxa la llotja infantil en la Plaça de Bous de València, que arrancarà dimecres que ve, 17. “Els xiquets i xiquetes de fins a 16 anys podran viure de manera gratuïta els actes acompanyats d’un professional que aprofundirà al seu costat en els diferents aspectes de la lídia”, ha explicat.

A més de presenciar-ho, “aquesta iniciativa permetrà als joves conéixer tots els racons de la Plaça de Bous de València”. Per això, “en els prolegòmens de cada cita, visitaran els torils, la infermeria, la capella, l’escorxador o el pati d’arrossegament”. Així mateix, cada vesprada, després de la correguda de bous, “l’activitat es prolongarà amb una trobada amb el ramader o el majoral”.

El Síndic de Greuges va admetre a tràmit una queixa presentada per Compromís en la Diputació de València el mes de març passat i va obrir una investigació per la llotja infantil que també es va habilitar en la Plaça de Bous durant les Falles passades. El defensor del poble valencià va sol·licitar a la Diputació un informe en què es justificaren les raons per les quals es considera que aquesta activitat “respecta” el que s’estableix en la Llei de drets i garanties de la infància i l’adolescència. No obstant això, després de presentar al·legacions les parts, va quedar desestimada.

Com va informar aquest diari, la llotja infantil és un dels aspectes que promociona la Diputació de València, a través d’Espacios Nautalia 360, l’empresa gestora de la Plaça de Bous des del 2021. No obstant això, la iniciativa, paradoxalment, es va implantar per iniciativa de la Federació de Bous al Carrer l’any 2018, amb la col·laboració de la corporació provincial, quan estava governada per l’esquerra.

La diputada provincial Dolors Gimeno assegura que des de Compromís sempre es va votar en contra de les iniciatives taurines en la Diputació quan la presidia el PSPV, però que, no obstant això els socialistes, que tenien les responsabilitats en assumptes taurins, les tiraven avant amb el suport del PP.

Campanya contra els correbous infantils

L’anunci de la repetició de la llotja infantil de la Plaça de Bous de València coincideix amb la polèmica per l’aprovació per part del PP i de Vox de correbous infantils simulats mitjançant carretons amb forma de bou en el districte de Ciutat Vella.

La portaveu de Compromís a l’Ajuntament de València, Papi Robles, i la portaveu adjunta, Glòria Tello, amb la resta dels regidors i regidores de la formació valencianista, han presentat públicament el cartell que ha dissenyat la coalició per a expressar el rebuig al correbou infantil secundat per l’alcaldessa de València, María José Catalá, en la Junta Municipal de Ciutat Vella. Els representants de Compromís han mostrat el recurs gràfic en ple carrer de Cavallers, en el centre de València, on Catalá i Vox han programat l’acte taurí.

Es tracta de cartells molt cridaners, de color groc, que recorden un senyal de perill, amb uns escolars dins d’un triangle que són envestits per un bou. El text que acompanya la imatge és directe i no deixa lloc a dubtes: “No als correbous a Ciutat Vella. Contra la imposició de la cultura del maltractament i el perill a València”.

La idea dels valencianistes és omplir Ciutat Vella d’aquests cartells de protesta, per a visibilitzar el rebuig a una activitat molt polèmica que ha sigut molt rebatuda pels veïns i veïnes del barri en la mateixa Junta Municipal del districte. De fet, la primera votació va haver d’anul·lar-se i posposar-se per les queixes del veïnat present.

Papi Robles ha dit que el correbou és una “imposició de la ideologia de la tortura del vicepresident torero” i ha posat en evidència “la falta de paraula de Catalá i del Partit Popular, que primer va assegurar que no votarien aquesta proposta, però que va recular i va acabar votant el que Vox volia”. Però Robles ha anat més enllà i ha assenyalat: “A València tenim una alcaldessa que se sent molt còmoda amb Vox, perquè li donen l’excusa perfecta per a aplicar les polítiques que realment ella vol fer i en què se sent més còmoda”.

Per part seua, Glòria Tello ha recordat que Compromís presentarà sengles denúncies a l’Organització de Nacions Unides (que va emetre una recomanació per a prohibir actes taurins amb públic infantil) i al Defensor del Poble (amb competències sobre els drets dels menors).