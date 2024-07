La plataforma ‘CIEs No’ denuncia “vulneracions de drets sistemàtiques” en el centre d’internament de València

La plataforma ‘CIEs No’ ha denunciat “vulneracions de drets sistemàtiques” en el Centre d’Internament d’Estrangers de Sapadors (València), en referència a les conclusions de l’última visita de tècnics del Mecanisme de Prevenció de la Tortura (MNP) del Defensor del Poble al recinte, de la qual ha informat elDiario.es. David García Blasco, portaveu de la ‘Campanya pel tancament dels CIE i la fi de les deportacions’, denuncia les condicions dels migrants tancats: “Malgrat les denúncies, tant sobre les condicions del centre com sobre el tracte rebut pels interns, la situació no ha canviat durant el temps que el CIE està en funcionament”, afirma.

El Defensor del Poble criticava que el menjar que se serveix en el CIE de Sapadors “no és adequat” i l’aigua, “reduïda”, entre altres aspectes detectats en la visita sorpresa al recinte efectuada els 27 i 28 de febrer passats per part de dues tècniques i del director de l’MNP, acompanyats d’un especialista extern en medicina legal.

“Podem comprovar que fins i tot les recomanacions que fa l’MNP no es tenen en compte, ja que, malgrat que any rere any aquest organisme públic fa recomanacions pel que fa a nombroses qüestions que afecten directament la dignitat dels interns, la direcció del CIE, que depén del Ministeri de l’Interior, no implementa els canvis necessaris per a assegurar un tracte digne i conforme a dret cap als interns”, sosté David García Blasco.

El portaveu de ‘CIEs No’ destaca també “la dificultat que hi ha per a accedir a les càmeres de videovigilància quan es produeixen conflictes dins del CIE, el tracte deplorable que reben els interns per part de la Policia Nacional i la falta d’informació als interns per a interposar queixes sobre les condicions que reben mentre estan internats”.

“Condicions deplorables del servei de salut”

L’entitat afirma que rep “denúncies constants” i les “condicions deplorables del servei de salut, que, malgrat el que marca la llei, és proporcionat per una empresa privada i no per la sanitat pública”, tal com criticava el Defensor del Poble. David García Blasco també al·ludeix a la “sobremedicació a què s’exposa els interns i la falta de servei psicològic”.

“Aquestes condicions”, abunda el portaveu, “s’esdevenen amb l’observança de la Creu Roja, que tenen contractada l’assistència social dins del CIE”. “Hem de recordar que totes dues institucions incompleixen directament el plec de condicions contractades amb el Ministeri de l’Interior i que no hi ha mecanismes de control intern per a assegurar el compliment de les seues funcions dins del CIE”, afig.

Les condicions del recinte “afecten directament el procés de deshumanització que pateixen els interns” i el seu benestar físic i psicològic, afig David García Blasco. “Les vulneracions de drets en els centres d’internament són sistemàtiques i, malgrat les denúncies de la campanya i les inspeccions fetes per l’MNP, les condicions dels interns no han canviat des que vam entrar al CIE fa 13 anys”, conclou el portaveu de l’entitat.