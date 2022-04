La Policia Nacional va fer 7.200 inspeccions a prostíbuls a Espanya en quatre anys

L’absència d’un registre de bars de cambreres o d’espais en què es produeix l’explotació sexual complica la tasca per a la prevenció de la violència sexual. Malgrat la falta d’una cartografia concreta de bars de cambreres, la Policia Nacional ha fet 7.200 actuacions en locals que acullen la prostitució en el període del 2017 al 2020, segons es desprén d’una resposta parlamentària.

El Ministeri d’Interior indica en un escrit al senador de Compromís Carles Mulet el nombre d’actuacions comptabilitzades fins l’últim any en què es tenen registres, una xifra que permet fer una lleugera aproximació a una de les formes d’explotació sexual, desagregada per províncies. No obstant això, en les dades no consten inspeccions a pisos clandestins o actuacions al carrer, ni tampoc la finalitat de l’actuació.

La major part de les inspeccions es van fer a Andalusia (324), Madrid (226), les dues Castelles (219 i 221), Extremadura (2008) i la Comunitat Valenciana (206). En la resta de les comunitats la xifra frega el mig centenar.

A l’agost del 2020 la Conselleria de Justícia, que dirigeix la socialista Gabriela Bravo, va comunicar al Govern central la localització de 143 bars de cambreres i va activar una operació amb la Policia adscrita a la Generalitat Valenciana per vigilar els establiments. L’operació es va emmarcar en les mesures de seguretat derivades de la Covid-19 com una forma de protecció a les dones prostituïdes, d’especial vulnerabilitat.

En el fòrum valencià per a l’abolició de la prostitució, un grup de treball creat per la Conselleria de Justícia, es va presentar el treball del catedràtic de sociologia de la Universitat de València, Antonio Ariño, que estima que entre 8.000 i 10.000 dones són víctimes de la prostitució a Espanya i que només en sis portals web hi ha 52.000 anuncis que publiciten més de 1.700 pisos. Amb la localització geogràfica de diversos portals web, el sociòleg va encunyar el terme del “Corredor Mediterrani de la prostitució”, traçant una línia en la costa est espanyola amb els locals clandestins.

Amb aquestes xifres, el senador de Compromís reclama al Govern més informació sobre les actuacions per a abordar el complex debat de l’abolició de la prostitució. Mulet dedueix que, si s’inspeccionen els locals, és perquè se’n coneix l’existència i creu que “l’important seria saber per a què han servit aquestes inspeccions, si per a rescatar les dones explotades sexualment i donar-los alguna eixida laboral i social per a escapar-ne, o simplement s’han fet inspeccions amb finalitats sancionadores”.