Aitana Mas assegura que les actuacions de Mireia Mollà com a consellera “responien al personalisme més que a la cohesió”

La vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, ha al·ludit a les “actuacions que responien al personalisme més que a la cohesió del Botànic” com a causa del cessament de Mireia Mollà com a consellera d'Agricultura i Transició Ecològica, una decisió que ha assegurat que “no ha sigut ràpida”.

Així ho ha indicat la vicepresidenta després de la presa de possessió de la nova consellera, Isaura Navarro, on ha incidit en què la decisió “és de govern i no de partit” -Mas, Mollà i Navarro formen part de Compromís i d'Iniciativa-: “Si haguera sigut una decisió de partit, l'hauria presa fa quatre mesos”, ha asseverat (Mas és també coportaveu d'Iniciativa, càrrec en el qual va succeir a Mollà al mes de febrer).

Mas ha insistit que aquesta decisió “no ha sigut ràpida” i que ha deixat “un temps prudent” perquè “poguera normalitzar-se la situació”, però “no ha sigut així”. Preguntada a què es refereix amb “normalitzar”, ha assenyalat les “actuacions que responen al personalisme” que, al seu judici, ha realitzat Mollà.

En aquest sentit, ha emmarcat la decisió en la necessitat de “cohesionar” el Botànic en un moment de dificultat per la situació socioeconòmica de la societat valenciana i ha negat que hi haguera “pressions externes” en ella.

La líder de Compromís ha assegurat que la “única finalitat d'aquesta decisió” és que la ciutadania “es mereix un govern cohesionat i unit” en aquests dies de “incertesa econòmica i sofriment de les famílies”. A més, ha cridat a centrar-se en l'aprovació dels pressupostos, que presentar-se abans del pròxim dilluns 31 d'octubre.

Compromís tanca files

La síndica de Compromís en les Corts, Papi Robles, ha descartat que la destitució de Mollà òbriga una crisi en Compromís, “sinó que el que fa és assentar el projecte del Botànic i, per tant, de Compromís”, i en aqueix sentit ha recalcat: “És fonamental que entenguem que les persones són eines d'un projecte polític”.

Sobre aquest tema, ha subratllat que és “molt important sostindre l'estabilitat del Botànic” perquè cal “oferir a tota la ciutadania un govern unit i cohesionat” amb un projecte que done resposta “fermes, segures i cohesionades” a les necessitats del seu dia a dia.

En aqueix sentit, ha assenyalat que Mas ha pres una decisió i “seguim endavant” per a donar “les millors solucions i amb els millors pressupostos, que és el que espera la ciutadania de nosaltres”.

En aquesta línia, ha assenyalat que el cessament de Mollà és decisió de la vicepresidenta -“màxima representant de Comprimís en el Govern”, ha recalcat- i respecte als motius que li han portat Mas a decidir aquest relleu ha apuntat: “El que és important és tindre un govern cohesionat i en aqueixa línia es prenen les decisions que es considera perquè el Botànic puga treballar de la manera més cohesionada possible”.

Per això, ha assenyalat que la seua presència en l'acte de presa de possessió de la nova consellera serveix per a “donar suport a la seua decisió i a la nostra companya Isaura Navarro” que “estem molt segurs que aconseguirà tots els objectius que tenim com Botànic davant l'emergència climàtica i que a més ho farà amb molta solvència com sempre ha demostrat”.