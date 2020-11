Bonig critica una pujada de sou del Consell i el PSPV li retrau que ella la cobra des de gener

El conflicte amb els pressupostos de la Generalitat Valenciana no es redueix en exclusiva a les polítiques de l’executiu autonòmic. Cada any els comptes públics inclouen una previsió de les retribucions dels funcionaris públics, xifra que marca el Govern central amb els pressupostos generals de l’Estat i que, una vegada aprovats, s’actualitza després de la negociació sindical. Amb cada pujada, la portaveu del PP en les Corts Valencianes, Isabel Bonig, critica severament l’augment de les retribucions públiques i carrega contra l’estructura de l’executiu autonòmic, que considera sobredimensionada.

Dilluns la portaveu popular retreia que “en el pressupost de l’any que ve Puig i els seus 330 alts càrrecs s’apugen el sou un 2%, 271.000 euros, i a més hi ha una reserva de 0,9% si al final s’aprova el pressupost general de l’Estat”, unes dades que des de l’executiu i els partits que sostenen el Govern autonòmic han desmentit ràpidament. Segons indica Hisenda, cap persona en l’Administració valenciana ha rebut l’augment del 2% en el seu salari base, com sí que ha passat en altres comunitats o institucions dependents del Govern central. En el projecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2021 es preveu la pujada del 2%, perquè, expressen, estan obligats a incloure l’augment per als empleats públics, però insisteixen que no s’ha aprovat encara i s’indica en l’articulat que es manté el nivell salarial del 2020, que ja incorporava aquesta previsió i ara arrossega. Sobre l’augment del 0,9%, que és el que preveuen els PGE per al 2021, la Generalitat Valenciana no s’ha pronunciat, perquè la llei no està aprovada encara.

El secretari d’Organització del PSPV-PSOE i portaveu d’Hisenda en les Corts, José Muñoz, ha retret el “cinisme” de Bonig, que ha criticat “una actualització retributiva que ella mateixa cobra des del mes de gener passat”. Muñoz ha recordat que “encara que va dir que renunciaria al 2%, la veritat és que tant ella com tots els membres del seu partit reben cada mes aquest increment”. Així doncs, ha lamentat que el PP “no sols menteix, sinó que a més manipula amb una mesura que afecta tots els funcionaris públics, però també diputats tant dels parlaments autonòmics, com del Congrés com els membres de totes les institucions”.

Muñoz fa referència a l’acord de l’augment salarial dels funcionaris públics, que afecta els diputats autonòmics, va ser ordenat pel Govern central el 22 de gener i ratificat per les Corts Valencianes el 25 de febrer, encara que es va publicar en plena crisi sanitària, cosa que va causar un fort renou. Els diputats van acordar donar la part del seu salari percebuda durant els mesos de confinament.