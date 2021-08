Canvi climàtic, habitatge i finançament autonòmic: tres fronts entre el PSPV, Compromís i Unides Podem

Les tensions entre els socis del Govern del Pacte del Botànic s’incrementen en l’equador de la legislatura. Els companys de Govern del PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida, assetgen el soci majoritari amb l’esperança que reaccione davant les seues contradiccions. En les albors de la negociació dels pressupostos de la Generalitat per al 2022, un dels moments més durs per a l’executiu tricolor, han començat a brollar i rebrotar els conflictes, que anticipen un clima complex per a la tardor.

Tres són els fronts oberts entre el PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida després de sis anys compartint projecte polític –dos dels quals en el mateix executiu–, al marge de les negociacions dels comptes públics que ja han començat a teixir-se: el canvi climàtic, l’habitatge i el finançament autonòmic.

L’informe d’experts de l’ONU sobre el canvi climàtic és l’últim escaló en la batalla que els morats i els valencianistes mantenen a compte del model de transició ecològica. Compromís acusa el PSOE, titular del Ministeri de Transició Ecològica i de Transports (abans Foment) d’“hipocresia” i de fer propaganda verda (greenwahisng) pel fet de mostrar-se preocupat per l’emergència climàtica, però autoritzar l’ampliació de grans infraestructures com el port de València o l’aeroport del Prat. Un dels experts que ha elaborat l’informe afirma que aquesta mena d’ampliacions són contràries a la lluita contra el canvi climàtic. Pep Canadell, coautor de l’informe, remarca que el transport portuari i aeroportuari suposa entre un 5% i un 6% de les emissions de CO₂ a escala mundial: “Encara que no ho semble, són percentatges molt alts, perquè hi ha molts altres sectors que arriben als mateixos índexs de contaminació”. “Mentre escriviu tuits, voleu ampliar aeroports sobredimensionats, voleu ampliar el port de València, posant en perill platges i l’Albufera, participeu en l’escàndol de la barrera de coral australiana, abandoneu els trens de Rodalia”, etzibaven els valencianistes des dels seus perfils institucionals. El senador de Compromís, Carles Mulet, carregava en un comunicat contra el PSOE, a qui acusava de “burlar-se de la gent i la dramàtica situació climàtica que vivim amb aparença de ser irreversible” amb l’Agenda 2030.

Els valencianistes també han incrementat la pressió en les últimes setmanes per a exigir la reforma del sistema de finançament, un plantejament que posa sobre les cordes el PSPV, els dirigents del qual estrenyen el seu partit en el Congrés i en el Govern perquè reforme un model amb criteris justos. Després de la publicació d’última anàlisi de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (Fedea), que certifica que la Comunitat Valenciana és la pitjor finançada de l’Estat, el diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, advertia a la titular d’Hisenda: “O canviem ja el sistema de finançament o canviem de ministra”. La vicepresidenta del Consell i portaveu de la coalició, Mónica Oltra, s’afartava dimarts i indicava: “La voluntat i la sensibilitat es demostra en euros”. “Arriba un moment en què cal posar un punt i final a aquesta situació d’injustícia i posar damunt de la taula una proposta justa”, recalcava.

De la seua banda, Unides Podem ataca als socialistes pel front de l’habitatge públic, del qual va fer la seua bandera en l’última campanya electoral i amb el qual ha intentat pressionar en el Govern central, sense aparença d’èxit. Els morats van mantindre un fort pols en el Govern per regular els lloguers, una mesura que els socialistes rebutgen –“l’habitatge és un bé de mercat”, va dir el ministre llavors, José Luis Ábalos–. Podem, que va tindre les competències en habitatge a València en el mandat passat i ara gestiona la Conselleria d’Habitatge, urgeix el PSOE a posar en marxa reformes per augmentar el parc públic d’habitatge i posar fi als desnonaments. La seua coordinadora autonòmica, Pilar Lima, apuntava dimarts, davant la pujada de preus de lloguer a València: “S’entén que vulguem que es complisca l’acord de Govern de coalició? Unides Podem insisteix. El PSOE ha de voler”. Els morats també ratifiquen la seua negativa a l’ampliació del port de València.

Mentrestant, els dirigents socialistes continuen situant la vacunació i la recuperació econòmica després de la pandèmia en la seua agenda urgent i eviten entrar en disputes amb els seus socis de l’executiu. Així doncs, trauen pit de la baixada de la incidència acumulada en les últimes setmanes, de l’efectivitat de les vacunes –amb la immunització als adolescents ja començada– i de les ajudes econòmiques per a facilitar la recuperació de les empreses.