Carlos Fernández Bielsa: “Per fer més fort el PSPV, es requereix més municipalisme”

Carlos Fernández Bielsa (València, 1981) acumula tres mandats com a alcalde de Mislata amb majoria absoluta per al PSPV. El també vicepresident de la Diputació de València i membre del Comité Federal del PSOE utilitza la seua experiència en la gestió municipal com el seu principal valor per a impulsar el partit a la província de València després de les primàries del pròxim 16 de gener, en què s’enfronta a la diputada autonòmica Mercedes Caballero, actual secretària provincial dels socialistes.

Per què va decidir presentar-se?

Perquè crec fermament en el municipalisme. Des de les ciutats i els pobles com Mislata, en què hem revalidat tres mandats, és des d’on s’avança i es millora la vida de la gent. És el moment de reactivar el partit, de continuar il·lusionant, d’apostar per la participació de la militància, de fer realitat les expectatives de les persones, per la justícia social, per la igualtat, el feminisme i l’ecologisme.

El feminisme és precisament un dels pilars discursius de la seua rival, Mercedes Caballero, que subratlla que és l’única dona que es presenta als congressos provincials. Creu que això li juga al contraatac?

Tinc acreditada la meua aposta pel feminisme i la igualtat. A Mislata, la primera portaveu del govern és socialista i les dues tinentes d’alcalde són dones. Les paraules s’han de demostrar amb fets. Cada vegada que tinc oportunitat de trencar sostres de vidre ho faig, potser altres no ho poden dir

El secretari general del PSPV, Ximo Puig, va manifestar en el congrés de Benidorm la seua voluntat que es donaren congressos tranquils. Es dona aquesta situació amb primàries a les províncies?

El partit està unit i està tranquil. Una altra cosa és la interpretació que vulguen fer-ne altres. Som una candidatura de militància de base i municipalista, plural i de majories, un projecte d’igualtat, feminisme i justícia social i som un equip alineat amb la via valenciana de Ximo Puig i de Pedro Sánchez.

Va parlar amb el president abans de presentar la seua candidatura?

Parle moltes vegades amb el president.

D’aquest tema en concret.

Formem part del mateix projecte. El meu objectiu és millorar la vida de la gent a través de la província de València per fer un partit mes fort.

Quines idees vol incorporar per millorar el partit aquest any abans de les convocatòries electorals?

Per fer mes fort el PSPV, es requereix més municipalisme. És on es milloren els pobles, les ciutats, la vida de la gent. Cal millorar la coordinació institucional i política i introduir millores en la formació i la planificació. Hem de consolidar els governs municipals que tenim en aquest moment i coordinar-nos per ajudar els municipis en què estem en l’oposició per aconseguir les alcaldies i així governar el màxim nombre de municipis el 2023. I hem d’impulsar la militància de base: són els nostres ulls, la nostra veu, als pobles i les ciutats; cal reactivar les agrupacions en aquesta etapa de reactivació social en què hem de treballar per continuar fent una bona gestió pública. En això hem de treballar tota la província i la direcció política que isca a partir del 16 de gener.

Aspira a la presidència de la Diputació de València?

No. El president és Toni Gaspar, que està fent una faena extraordinària. Treballe amb ell perquè la Diputació siga útil al servei dels municipis i les ciutats, per millorar la vida de la gent. Està transformant la Diputació per fer-la una institució al servei dels ciutadans, especialment en els municipis més menuts. Estic encantat de ser el seu vicepresident.

En aquests anys de govern el partit ha desconnectat de la militància?

Ha estat totalment connectat, però cal donar mes participació en les decisions del partit. Fins ara a la província de València no ha sigut així. Advoquem per una participació real i efectiva amb una mateixa finalitat: governar el màxim nombre d’institucions possibles. El nostre objectiu fonamentalment és treballar. Aquesta candidatura busca el consens, és un projecte de majories, plural i en positiu.

Per què no va ser possible una candidatura de consens?

Sempre és possible, però depén de molts aspectes.

I després del congrés hi haurà possibilitat d’integració?

Per descomptat. Som una candidatura plural i oberta, no dogmàtica i excloent. El meu equip és de consens, de suma, d’aportar i de ser útils. En aquest partit hi ha molta gent útil que s’ha de veure representada en un gran projecte socialdemòcrata que aspira a governar amb àmplies majories per ser útil.