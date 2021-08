Ciutadans rescata la bola del PP sobre el comité d’experts de Ximo Puig

La dreta parlamentària i els hostalers de la província d’Alacant rescaten la bola sobre els comités d’experts que assessoren en la gestió de la pandèmia. Ciutadans ha reclamat la compareixença del president de la Generalitat, Ximo Puig, per “haver mentit” en la constitució d’un comité assessor, recollint així la denúncia d’alguns empresaris alacantins. “Si han mentit durant mesos en una cosa tan important com la constitució del comité d’experts, en quines altres decisions per a parar la pandèmia no ens deuen haver enganyat també”, afirma la portaveu de Ciutadans en les Corts Valencianes, Ruth Merino.

L’origen d’aquesta segona bola, que ja va agitar el Partit Popular durant el debat de la Llei d’acompanyament als pressupostos de la tardor passada, rau en un escrit difós pels hostalers en què exigeixen a la Generalitat Valenciana còpia dels informes de les reunions que avalen les restriccions. Els hostalers, que van reclamar a través del registre d’entrada còpia dels informes que sustenten les decisions, asseguren que l’executiu autonòmic ha mentit en la constitució del comité perquè “mai s’ha oficialitzat” i asseguren que presentaran una denúncia per la via penal contra el Govern autonòmic.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar a l’abril del 2020 la creació d’un grup assessor amb 18 persones per a avaluar l’evolució de la pandèmia, les restriccions, les ajudes econòmiques i els efectes de la Covid-19 en la població. El comité es compon de persones expertes en epidemiologia, microbiologia, psiquiatria, química, geografia humana, economia i anàlisi de dades. Així doncs, des de llavors s’analitzen en comú els efectes del confinament per a la salut física i mental de la població, la mobilitat entre comarques –clau per als tancaments perimetrals–, els plans de vacunació, les diferències entre municipis rurals i grans urbs en qüestions com ara serveis públics bàsics i necessitats derivades de les restriccions o es calculen les pèrdues econòmiques i l’impacte de la pandèmia per sectors d’activitat per regular les ajudes.

Des de la seua constitució els experts s’han reunit amb el dirigent autonòmic aproximadament 40 vegades, amb videoconferències de periodicitat quinzenal, encara que Puig recorre a alguns d’ells de manera recurrent. En aquestes reunions també han participat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, o el titular d’Infraestructures i Mobilitat, Arcadi España.

Les decisions sobre l’evolució de la pandèmia les pren la Comissió Interdepartamental del Govern Valencià, formada per diferents conselleries, estan avalades prèviament per la Fiscalia i el Tribunal Superior de Justícia i es plantegen després d’escoltar les recomanacions dels experts. El comité, insisteixen des de Presidència de la Generalitat, no pren les decisions, sinó que planteja algunes mesures i l’orientació que haurien de tindre aquestes sobre la base de criteris científics i dades objectives. És el Govern autonòmic qui delibera i adopta les mesures, que han superat el filtre judicial des que va acabar l’estat d’alarma.

Els 18 experts

El comité està format per 18 autoritats en els camps de l’epidemiologia, microbiologia, psiquiatria, química, geografia humana, economia i anàlisi de dades. Aquest comité es reuneix setmanalment amb Presidència de la Generalitat i la seua composició varia en funció de les decisions a analitzar. Els experts que l’integren són: