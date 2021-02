La Comunitat Valenciana afronta la setmana prèvia a l’inici de la desescalada amb l’objectiu de reduir a la meitat els ingressos en UCI

A una setmana vista d’iniciar una desescalada “lenta, gradual i prudent”, tal com la va dibuixar el president del Govern valencià, Ximo Puig, la situació sanitària i epidemiològica de la Comunitat Valenciana millora amb passes de gegant.

No obstant això, està per veure en quin punt estarà l’ocupació hospitalària en els últims dies d’aquest mes, especialment en les Unitats de Cures Intensives (UCI), un dels indicadors principals de què dependrà fins a quin punt es podran flexibilitzar les restriccions actuals a partir de l’1 de març, quan, si no hi ha contratemps, tornarà a obrir l’hostaleria, en principi començant per les terrasses i de manera parcial.

Si es prenen com a referència les dades que es registraven a la Comunitat Valenciana previs a l’inici de Nadal, quan va arrancar la tercera onada de la pandèmia, en un moment en què les activitats econòmiques, incloent-hi l’hostaleria, funcionaven amb una normalitat relativa i quan les principals restriccions eren el toc de queda des de la mitjanit fins a les 6.00 hores, els ingressos en les UCI haurien de reduir-se pràcticament a la meitat en el que queda de setmana per afrontar la desescalada amb unes garanties mínimes.

El 14 de desembre passat, pic mínim a partir del qual van començar a créixer de manera exponencial els contagis i els ingressos hospitalaris, hi havia 236 persones hospitalitzades en l’UCI per COVID-19, 962 en planta i la incidència en l’acumulat de dues setmanes per cada 100.000 habitants era de 192 casos.

En l’actualitat, i a una setmana de començar a desescalar, els hospitals valencians tenen 374 persones ingressades en l’UCI, 1.186 en planta i la incidència acumulada està en 295 casos per cada 100.000 habitants en les últimes dues setmanes.

Encara que pot semblar que les dades estan allunyades de l’escenari previ a la tercera onada, la tendència és clarament descendent. I és que només en aquest mes, els ingressos en UCI han descendit un 39%, en planta han baixat un 67% i la incidència acumulada s’ha reduït en un 79%.